Гороскоп на август 2022: третий месяц лета перевернет все, нас ждут необратимые события

Август 2022 будет связан с несколькими довольно напряженными аспектами быстрых планет. Уже в конце июля могут складываться совершенно неожиданные ситуации.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2022. По его словам, третий месяц лета будет жарким и в прямом, и в переносном смысле. Во-первых, будет очень знойная погода. Во-вторых, нас ждет эмоционально сложный период, когда случатся важные необратимые события.
По словам специалиста, август, как и июль, будет связан с несколькими довольно напряженными аспектами быстрых планет.
"Марс в знаке Тельца встретится с Ураном, а также Сатурн встретится с Ураном в самом начале месяца. Соединение Марса, планеты войны, с Ураном полностью перевернет ситуацию. […] В это время будет высвобождаться колоссальная энергия Марса, в связи с этим уже в конце июля могут складываться совершенно неожиданные ситуации. В августе изменится всё. Этот месяц всё расставит по своим местам. Солнце в знаке Льва подольет масла в огонь и будет выступать триггером резких и необратимых событий", - рассказал Влад Росс.
Август 2022 будет эмоционально непростым периодом. Бо́льшую часть августа Меркурий будет двигаться по знаку Девы, постепенно замедляясь.
"Меркурий в Деве проявит трудолюбие, сосредоточенность, стабильность. Поэтому уже с 4 августа очень благоприятно искать работу, не ожидая сентября и не тратя остаток лета на праздное времяпрепровождение или отдых на море. Те, кто стремится найти новую работу, легче всего смогут это сделать в августе", - отметил астролог.
Меркурий в Деве будет очень удачно расположен, благодаря чему люди в это время будут склонны к экономии времени и осуществлению важных дел.
Август 2022 - благоприятное врем для того, чтобы:
- начинать в это время ремонты, стройки, важные предприятия;
- вести переговоры, договариваться о чем-то;
- строить планы и проекты;
- подписываться на что-то;
- разбирать все по винтикам.
Последний месяц лета - прекрасное время, чтобы всерьез задуматься о своей работе и здоровье, записаться на курсы, заняться учебой, почитать полезную литературу.
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Август также благоприятен для оздоровления и поездок в санатории. Потому тем, у кого пошаливают печень или почки, пора отправиться на воды. И нужно это сделать после 4 августа, говорит гороскоп.
После 21 августа Меркурий расположится напротив Нептуна. Этот транзит не очень удачен для серьезной интеллектуальной деятельности, торговых операций, крупных покупок и важных переговоров.
"Поэтому 20-22 августа лучше не предпринимать шагов в этих направлениях, не подписывать важных контрактов и не делать большие покупки. Вблизи этого аспекта нужно предельно внимательно относиться ко всему, поскольку возможны ошибки, недопонимание, мошенничество, обман на деньги", - резюмировал Влад Росс.
Полный гороскоп на август можно прочитать тут.
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