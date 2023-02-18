"После смерти Путина война будет продолжаться": названа переломная дата для Украины - прогноз

Карпатский провидец Василий Юращук отметил, что даже после смерти Путина война в Украине не закончится.

Война в Украине / 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, goodfon

В марте 2023 года президент России Владимир Путин может скончаться. Как заявил известный карпатский мольфар Василий Юращук, после смерти диктатора война России против Украины будет продолжаться.

В интервью ютуб-каналу ProUA Василий Юращук рассказал, что переломным моментом в войне против Украины может стать 22 марта 2023 года. Именно в этот день украинцы ощутят облегчение.

"Есть 33 шамана у Путина. Между ними есть один большой такой, как Ванга. Злая сила в Путина вселилась", - говорит мольфар.

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Василий Юращук отметил, что даже после смерти Путина война не закончится, а, вероятно, продлится еще два года.

"Весной Путин умрет. Будет еще немного война после его смерти, где-то еще два года это будет тянуться, но Украина победит, а Россия распадется", — отметил мольфар.

Кто станет новым президентом Украины

Карпатский провидец Юращук подчеркнул, что Владимира Зеленского украинцы переизберут на второй срок.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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