Конец России и смерть Путина – мольфар предсказал, когда закончится война в Украине

Когда закончится война в Украине / Фото Reuters, depositphotos.com/

Вторжение России в Украину закончится крахом государства и голодными бунтами. А самого президента Путина ждет смерть от мучительного недуга.

Об этом рассказал Орест Стафийчук – самый молодой мольфар Украины. Маг считает, что со временем Россию растащат на куски другие государства.

"России может вообще не быть на мировой карте", - подчеркнул специалист.

Стафийчук отметил, что президент РФ прибегает к услугам людей с экстрасенсорными способностями. Тринадцать мастеров магии составляют пророчества и прикрывают главу государства. Но они его не спасут от страшного конца. По мнению мольфара смерть Путина наступит в ближайшие два года от тяжелого онкологического заболевания.

Маг отметил, что на данный момент первая фаза войны в Украине подошла к концу, но в опасности сейчас восточная часть и в частности такие города как Одесса, Днепр, Кременчуг могут оказаться под ударом. В западных областях будет более менее безопасно. Война может продолжаться еще полгода и закончится в начале октября.

Также Стафийчук считает, что к 2030 году Украина будет занимать достойное место среди европейских стран и будет мощным государством, которое будет формировать новые политические альянсы, в частности с Великобританией и Финляндией.

"Все территории вернутся в состав Украины, Россия будет загнана в глухой угол и вынуждена будет признать поражение. Повторной войны не будет. То, что происходит сейчас, дает понять что украинская нация непобедима и каждый до последнего будет отстаивать свои земли и свою родину", - отметил маг.

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