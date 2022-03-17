Попытка военного переворота и штурм столицы: астролог составила гороскоп для Украины до конца апреля

Когда завершится война прогноз астролога / pixabay, reuters

Астрологи все чаще стали составлять прогнозы, когда закончится война в Украине. Многие утверждают, что это произойдет в ближайшее время, или в апреле.

Что ждет Украину в ближайшее время и когда ждать опасности, рассказала в Instagram астролог astro.medvedka.

"Между Марсом (планетой войны, агрессии) и Ураном (планетой бунта, неожиданностей, независимости) образуется напряженный аспект, который пробудет до 29.03. В этот период с новой силой запахнет жареным. Могут быть как неожиданные военные действия, так и приступы по новым неожиданным направлениям, или же военный переворот (пусть бы он осуществился там, у них)", - пишет астролог.

Астролог отмечает, что Марс и Уран может означать попытку силой захватить независимость, "а это возможно через взятие столицы".

"Только ведь читайте правильно - попытка. После того как этот аспект на небе исчезнет, тут же появится курс на новые небесные обстоятельства - соединение того же Марса с Сатурном (планетой власти, стратегий, структуры и ограничений). Их восхождение и расставание продлится до середины апреля", - говорит астролог.

При лучшем варианте это будет ограничение агрессии, купирование военных событий с помощью продуманных стратегических действий.

"Но поскольку их соединение будет происходить в знаке Водолея, а в астрологии считается, что РФ символизирует именно этот знак, то возможно у них там будут силовые властные меры внутри страны", - отметила специалист.

Астролог пишет, что во второй половине апреля, должно уже стать намного лучше или же вовсе прекратиться военные действия.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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