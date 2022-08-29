Победы ВСУ и сильные обстрелы там, где не ждали - гороскоп для Украины на сентябрь 2022

В конце сентября ожидаются кардинальные изменения в войне, говорит гороскоп для Украины / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Гороскоп на сентябрь 2022 говорит о том, что в первый месяц осени на фронте ожидаются кардинальные перемены. ВСУ постепенно начнут освобождать оккупированные регионы, однако это будет сложно. Об этом рассказала на своем Youtube-канале таролог и экстрасенс Рубина Цыбульская.

По ее словам, оккупанты могут хаотически обстреливать Украину. Причем "прилеты" будут в тех регионах, где их интенсивность сейчас не очень велика.

Также нашей стране передадут новое оружие, которое мы долго ждали. Защитники Украины продолжат наносить удары по складам и базам оккупантов.

Когда будет перелом на фронте

В конце сентября ожидаются кардинальные изменения в войне – украинские защитники могут начать освобождать захваченные россиянами территории.

"В конце сентября ожидаются особые победы и успехи ВСУ", – сказала экстрасенс.

Как сообщал Главред, финалист шоу Битва экстрасенсов Денис Маклашевский также составил гороскоп для Украины. Согласно прогнозу, осень и зима будут очень сложными. Одна из причин, из-за которой украинцам будет тяжело, это нехватка финансов.

В свою очередь, победительница Битвы экстрасенсов Алена Курилова считает, что Украина победит Россию в войне, но этого достичь будет очень трудно, без большого количества жертв не обойдется.

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