Победы ВСУ и сильные обстрелы там, где не ждали - гороскоп для Украины на сентябрь 2022

Осенью украинские защитники могут начать освобождать захваченные россиянами территории. Таролог предупредила, что это будет сложно.
Гороскоп на сентябрь 2022 говорит о том, что в первый месяц осени на фронте ожидаются кардинальные перемены. ВСУ постепенно начнут освобождать оккупированные регионы, однако это будет сложно. Об этом рассказала на своем Youtube-канале таролог и экстрасенс Рубина Цыбульская.
По ее словам, оккупанты могут хаотически обстреливать Украину. Причем "прилеты" будут в тех регионах, где их интенсивность сейчас не очень велика.
Также нашей стране передадут новое оружие, которое мы долго ждали. Защитники Украины продолжат наносить удары по складам и базам оккупантов.
Когда будет перелом на фронте
В конце сентября ожидаются кардинальные изменения в войне – украинские защитники могут начать освобождать захваченные россиянами территории.
"В конце сентября ожидаются особые победы и успехи ВСУ", – сказала экстрасенс.
Как сообщал Главред, финалист шоу Битва экстрасенсов Денис Маклашевский также составил гороскоп для Украины. Согласно прогнозу, осень и зима будут очень сложными. Одна из причин, из-за которой украинцам будет тяжело, это нехватка финансов.
В свою очередь, победительница Битвы экстрасенсов Алена Курилова считает, что Украина победит Россию в войне, но этого достичь будет очень трудно, без большого количества жертв не обойдется.
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