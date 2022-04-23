Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорий

Война в Украине не завершится за один день. Будут нерешенные проблемы, стычки на границах, провокации. Марс уходит из гороскопа Украины в январе 2023 года.
Нумеролог, финалистка Битвы экстрасенсов Ирина Соломон дала прогноз, когда завершится война в Украине и назвала даты, которые могут быть потенциально опасными для нашей страны.
По ее словам, с 16 и по 24 мая наступают благоприятные для Украины дни, пишет Фокус.
"Думаю, именно с 16 мая будут признаны какие-то (какие — не знаю) права, территории", — рассказала нумеролог.
При этом, по ее словам, 24 мая – благоприятный день в гороскопе украинского президента Владимира Зеленского.
"Я очень жду май. Надеюсь, что скоро закончится война, Украина не потеряет свой статус и свою свободу, сила духа и сила жизни не исчерпают себя, ибо так хочет Бог", —сказала Ирина Соломон.
При этом если в мае война закончится, не стоит расслабляться. Сатурн два раза будет проходить по Луне в гороскопе Украины - это конец июля и до середины августа и в конце декабря.
"Это говорит о том, что будут еще какие-то нерешенные проблемы, возможны боевые стычки на границах, провокации", — считает Ирина.
По ее прогнозу, 30 октября 2022 года снова возможна конфликтная ситуация и военная агрессия. В этот период будут решаться вопросы по некоторым территориям.
12 января 2023 года воинствующая планета Марс разворачивается и уходит из гороскопа Украины, добавила специалист.
Грозит ли Украине ядерный удар
Ирина Соломон утверждает, что ядерных взрывов не будет.
"Плутон, который является показателем этого, идет на спад, притормаживает свою активность с 29 апреля на полгода. Но планета ретроградная, то есть ближе к Земле, поэтому возможны угрозы и давление, но только на словах", — объяснила нумеролог.
Но она не исключает применения химического и биологического оружия, так как за химию и прочие науки отвечает Нептун, который сейчас активен.
К слову, такого же мнения придерживается и астролог из Австралии Анжела Перл. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин вряд ли использует ядерное оружие в войне с Украиной, но применение химического или биологического оружия вполне возможно.
Другие новости:
- Гороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 мая
- В апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую дату
- Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на Украину
- В мае будет очень горячо: Украину ждет новая бойня за территории - прогноз на 2022 год