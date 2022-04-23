Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорий

Гороскоп для Украины - когда закончится война / Коллаж Reuters, pixaby

Нумеролог, финалистка Битвы экстрасенсов Ирина Соломон дала прогноз, когда завершится война в Украине и назвала даты, которые могут быть потенциально опасными для нашей страны.

По ее словам, с 16 и по 24 мая наступают благоприятные для Украины дни, пишет Фокус.

"Думаю, именно с 16 мая будут признаны какие-то (какие — не знаю) права, территории", — рассказала нумеролог.

При этом, по ее словам, 24 мая – благоприятный день в гороскопе украинского президента Владимира Зеленского.

"Я очень жду май. Надеюсь, что скоро закончится война, Украина не потеряет свой статус и свою свободу, сила духа и сила жизни не исчерпают себя, ибо так хочет Бог", —сказала Ирина Соломон.

При этом если в мае война закончится, не стоит расслабляться. Сатурн два раза будет проходить по Луне в гороскопе Украины - это конец июля и до середины августа и в конце декабря.

"Это говорит о том, что будут еще какие-то нерешенные проблемы, возможны боевые стычки на границах, провокации", — считает Ирина.

По ее прогнозу, 30 октября 2022 года снова возможна конфликтная ситуация и военная агрессия. В этот период будут решаться вопросы по некоторым территориям.

12 января 2023 года воинствующая планета Марс разворачивается и уходит из гороскопа Украины, добавила специалист.

Грозит ли Украине ядерный удар

Ирина Соломон утверждает, что ядерных взрывов не будет.

"Плутон, который является показателем этого, идет на спад, притормаживает свою активность с 29 апреля на полгода. Но планета ретроградная, то есть ближе к Земле, поэтому возможны угрозы и давление, но только на словах", — объяснила нумеролог.

Но она не исключает применения химического и биологического оружия, так как за химию и прочие науки отвечает Нептун, который сейчас активен.

К слову, такого же мнения придерживается и астролог из Австралии Анжела Перл. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин вряд ли использует ядерное оружие в войне с Украиной, но применение химического или биологического оружия вполне возможно.

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