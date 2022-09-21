Пекло закончится: астролог назвала дату, когда Украину перестанут бомбить и где ждать "прилетов"

Война в Украине гороскоп / pixabay

Война в Украине будет продолжаться до середины 2023 года. Как говорят астрологи, тяжелые боевые действия могут завершиться осенью, а оккупанты готовы будут освободить еще несколько территорий.

"Горячая фаза войны может закончиться 28 октября. Может быть не все дату в дату, но у нас будет Ретроградный Марс 28 октября, и Бог войны замедляется. Это не означает, что будет полное завершение войны, но будет замедление горячей фазы", - говорит астролог Яна Эзотеричка.

По словам астролога, нам нужно продержаться до декабря месяца или до Нового года.

"Мы имеем очень тяжелый путь. Те, кто хотел вернуться в Украину, нужно возвращаться сейчас или уже к концу войны. До Нового года Россия будет очень часто просить переговоры. Карты показывают, что армия РФ будет стараться отойти от некоторых территорий", - отмечает специалист.

При этом астролог добавила, что агрессор строит много планов по Украине и готовит хитрый план.

"Референдумы" на оккупированных территориях

"Это полное насильство людей. Скорее всего, они не смогут провести референдум и карты показывают, что это будет полный провал", - говорит астролог.

Какие территории Украины будут под обстрелами

"Обострение будет в Краматорске и Славянске. Там будут пытаться провести отопительный сезон, но будут большие проблемы. Боевые действия там будут продолжаться", - добавила астролог.

Астролог Ангелина Вакулина также добавляет, что Полтаву ждут "прилеты".

"Полтава. Внимательно отнеситесь к тревогам. Большая вероятность прилетов. Избегайте ТЦ и развлекательные центры", - сказала она.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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