Оживут даже самые хилые растения: как приготовить подкормку из овсянки

Подкормка из овсянки поможет вдохнуть жизнь даже в самые хилые растения уже через пару недель / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Здоровые и сильные растения - залог хорошего урожая. Чтобы этого добиться, нужно обеспечить правильный уход и своевременные подкормки. Самый простой способ - купить удобрение в магазине. Но если хочется избежать применения химикатов, то эффективное и универсальное удобрение можно приготовить дома. В том числе можно самостоятельно сделать натуральное удобрение из геркулеса. Подкормка из овсянки поможет вдохнуть жизнь даже в самые хилые растения уже через пару недель.

В чем польза овсянки для растений

Геркулес не является удобрением в прямом смысле. Его польза в том, что после внесения хлопьев в землю в ней заводится большое количество дождевых червей. Во-первых, они способствуют глубокой переработке земли. А сама почва отлично вентилируется и рыхлится, что оказывает положительное влияние на растения.

Кроме того, благодаря овсянке корни имеют возможность получить доступ к воздуху и улучшается газообмен в грунте. В результате вся земля обогащается продуктами жизнедеятельности дождевых червей.

Кроме того, геркулес укрепляет иммунитет, повышает устойчивость растений к непогоде, положительно влияет на развитие корневой системы. К тому же он насыщает почву кальцием, калием, цинком и фосфором.

С помощью геркулесовой подкормки можно защитить растения от грибковых заболеваний, а если подкармливать томаты и перцы, то еще и от вершинной гнили.

Как приготовить подкормку из овсянки

Для приготовления натурального удобрения понадобятся обычные овсяные хлопья быстрого приготовления.

Нужно измельчить овсяные хлопья в мелкую крошку с помощью блендера или ступки и рассыпать на землю. После этого обработайте землю граблями, чтобы немного углубить подкормку.

Одной горсти удобрения хватит примерно на один квадратный метр огорода.

Также можно приготовить настой для полива из овсянки. Для этого 500 г измельченного геркулеса смешать с 10 л теплой воды. Настаивать раствор нужно в течение пяти дней.

Настой вносится под корень в расчете 0,5 литра на растение. Повторяют процедуру через 2 недели.

Натуральное удобрение и овсянки можно использовать с начала лета.

Читайте такжеСтарый хлеб лучше не выбрасывать: как приготовить удобрение, чтобы розы пышно цвели

Ранее Главред писал, как приготовить супер настойку для всех комнатных растений. Понадобятся всего лишь два ингредиента - яичные белки и вода.

Также Главред разобрался, как использовать скорлупу от грецких орехов с пользой. Дело в том, что из нее получится отличный дренаж, а благодаря содержанию множества полезных веществ - еще и удобрение.

Вам также может быть интересно: