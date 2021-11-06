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Особый ген провоцирует тяжелое течение COVID-19: у кого он есть

6 ноября 2021, 07:10
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Наличие этого гена в два раза увеличивает риск отказа дыхательных путей при заражении коронавирусом.

коронавирус, больница, врачи
Ген LZTFL1 провоцирует дыхательные осложнения при COVID-19/ Фото Reuters

Некоторые люди предрасположены к тяжелому течению коронавируса COVID-19. Виноват в этом особый ген, наличие которого вдвое повышает риск оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких.

К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Genetics.

По данным исследователей, такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Ученые считают, что этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии.

Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", - говорится в докладе.

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В то же время, ученые предупредили, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при COVID-19.

Как сообщал Главред, симптомы коронавируса при острых формах COVID-19 имеют сходство с последствиями хронического дефицита витамина А. К такому выводу пришли ученые медицинского университета Турции в Анкаре.

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