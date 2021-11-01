Пропадает нюх, сухой кашель и температура: врач описал симптомы нового штамма коронавируса "Дельта+"

Врач описал симптомы нового штамма коронавируса "Дельта +/ Reuters

Высокая температура, тошнота и сухой кашель − именно такие симптомы у нового штамма коронавируса, который медики назвали "Дельта +". Об этом на своей странице в социальной сети Facebookнаписал известный львовский врач Тарас Жиравецкий.

По его словам, среди основных симптомов "Дельты+" − высокая температура, которая может держаться больше десяти суток, тошнота, которая провоцирует потерю аппетита и снижения веса, а также сухой кашель.

Кроме того, у инфицированных может появиться боль в спине, диарея, головная боль и затрудненное дыхание даже при нормальной сатурации.

"Быстрое падение сатурации у старших пациентов. Это состояние трудно контролировать без возможности получать кислород, поэтому такое большое количество госпитализаций. Очень стремительный скачок вверх показателей ЦРП (реактивный протеин или белок) и ферритина — за один или два дня при предыдущих хороших показателях", — рассказал Жиравецкий.

Кроме того, говорит медик, у больных со штаммом "Дельты+" вновь пропадает запах и вкус. Также могут появляться тромбозы из-за обезвоживания и воспаление перикарда с миокардом.

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"Без инструментальных обследований и лабораторных анализов врачу очень трудно объективно оценить состояние пациента. Часто анализы в норме, но есть высокая температура более 10 дней, сатурация также может быть нормальной — выше 94, но за несколько часов опускаться ниже 90. Рентген и прослушивания пациента часто является малоинформативными. Непредсказуемость течения COVID-19 при новом штамме является самым большим вызовом для медиков, нам действительно трудно сделать любой прогноз", — добавил врач.

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Напомним, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии. Всемирная организация здравоохранения ранее признала этот штамм "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм "Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений во время первых волн коронавирусной инфекции почти не было.