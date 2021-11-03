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Коронавирус "добил" молодую львовскую художницу, которая боролась с раком

3 ноября 2021, 22:34

Местные средства массовой информации уточняют, что Ольга работала в одном из львовских лицеев преподавателем украинского языка и литературы.

Львовская художница скончалась от коронавируса

Во Львове скончалась известная в городе художница и педагог Ольга Ган.

О смерти женщины сообщила писательница Христя Венгринюк, написавшая на своей странице в Facebook о том, что Ольга долгое время сражалась с онкологическим заболеванием и из-за курса химиотерапии не могла вакцинироваться от коронавируса.

Местные средства массовой информации уточняют, что Ольга работала в одном из львовских лицеев преподавателем украинского языка и литературы.

Когда в 2020-м году у неё диагностировали онкологию, она начала рисовать картины и продавать их для того, чтобы каким-то образом выжить, так как лечение обходилось ей очень дорого.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны, всего с начала эпидемии - 2 955 693. Летальных исходов - 700, всего - 68 727.

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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро вторника, 2 ноября, убил за сутки 60 пациентов - такого числа умерших не было за все время пандемии. С начала эпидемии в Киеве умерли 6 268 человек.

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса - сейчас препарат испытывают на обычных мышах в институте в Гданьске.

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