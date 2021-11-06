Коронавирус у котов и собак: как распознать и лечить опасную болезнь

При длительном контакте с больным человеком собаки и коты могут заразиться COVID-19 / ua.depositphotos.com

Коронавирус, который второй год бушует во всем мире, угрожает не только людям, но и домашним животным. В частности, заболеть могут домашние любимцы – кошки и собаки.

Ветеринары говорят, что случаи COVID-19 среди домашних животных встречаются нечасто, но они все же могут заразиться при длительном контакте с больным человеком, передает РИА Новости.

Симптомы коронавируса у собак и кошек

чихание;

кашель;

выделения из глаз или носа;

сонливость;

тяжелое дыхание.

Подтвердить или исключить заражение могут в ветклинике. Для этого у питомца возьмут мазок из носа. Но описанные симптомы могут быть признаками других респираторных инфекций, например, микоплазмоза.

В большинстве случаев домашние животные переносят коронавирусную инфекцию легко, иногда бессимптомно, тяжелые формы заболевания случаются крайне редко.

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При этом если диагноз "коронавирус" все же подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, то лечить его не нужно. Эксперт советует просто наблюдать за самочувствием животного.

"Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику", - сказал ветеринар.

Читайте такжеКоронавирус у животных: ученые выяснили, кого человек может заразить COVID-19К слову, существует "кошачий" коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он есть почти у всех кошек и не представляет опасности, но в редких случаях может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен - им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих.

Коронавирус у животных

В апреле 2020 года в китайском городе Ухань коронавирус нашли у кошек.

Позже случай заболевания коронавирусом пятилетней домашней кошки зафиксировали в Москве.

Позже ученые выяснили, что человек способен передать коронавирус своим домашним питомцам, в частности – кошкам и собакам. Не исключено, что именно собаки более восприимчивы к заражению COVID-19, чем кошки.

В апреле стало известно, что на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант, на которых выращивают норок, животные заболели коронавирусом. Власти Нидерландов ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности.

Позже в Нидерландах зафиксировали первый случай передачи COVID-19 от животного человеку - местный фермер заразился от норки.

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