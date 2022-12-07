"Опасность высокая": астролог спрогнозировала, когда ждать новых ударов врагов по энергосистеме

Вероятность ударов России по энергетической системе Украины в период до 8 декабря очень высока, отметила астролог и таролог Ирина Звягина.

Астролог спрогнозировала, когда ждать новых ударов врагов по энергосистеме/ коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

В период с 5 по 8 декабря вновь будет высока опасность ударов оккупантов по энергосистеме Украины. Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook известный астролог Ирина Звягина.

" Теперь следующий критический период – с 5 по 8 декабря. Нет смысла говорить о вероятности ударов по энергоструктуре Украины. Да, Марс и Уран – планеты, которые задействованы в негативных конфигурациях в это время, и опасность высокая. Меркурий с Венерой идут по последним градуса знака Стрельца, где находится Марс путина. Не "заявить" о своем существовании, наличии в пространстве принятия решений ему будет трудно. Сразу несколько триггеров для его Марса. Кроме Меркурия и Венеры, еще и Юпитер с Нептуном (их мидпойнт в квадрате к Марсу пут.)", −написала она.

Кроме того, прогнозирует Звягина, именно в ближайшие дни украинская армия перехватит инициативу в боях с оккупантами.

"И вообще это нарушение природного соответствия натуры Путина квадрату Солнца к Урану, а здесь еще и Уран транзитный зашел на оппозицию Венеры и Плутона в гороскопе России. Много сошлось в резонансных картах деструктивной динамики. И одна надежда, что постоянное пораженческое настроение в стране орков связывает агрессивные энергии. Трудно решиться на что-то масштабное, когда тонус постоянно падает. А заткнутые рты − это запертая энергия эгрегора. […] Можно предположить, что инициатива в это время будет со стороны ВСУ. И последние две недели пребывания Юпитера в знаке Рыб, акцент на Точке Овна с этой стороны, дает возможность прибрежных, морских операций", −подытожила она.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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