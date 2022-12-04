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Самый сложный месяц зимы: астролога назвала 3 тяжелых дня и предупредила о коварных планах агрессора

4 декабря 2022, 21:31

Астролог отмечает, что в декабре позитивных дней будет очень мало.

война, гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay

Декабрь для Украины будет очень сложным. Как говорит астролог Юлия Погорельченко, этот месяц тяжелый из всех.

"По мнению астрологов декабрь будет самым сложным из зимних месяцев. Поэтому попробуйте сформировать некую базу для вашего стабильного эмоционального состояния, какие-то радости вкрапляйте в свою жизнь, просите о поддержке или оказывайте ее сами. Это важный период трансформации. Этот год был проверкой для всех", - отметила Юлия Погорельченко в Instagram.

Довольно напряженный день будет для всех 8 декабря.

"8 декабря будет Полнолуние. Период, повышенная эмоциональность, конфликтность. Еще Солнце будет в напряженном аспекте с Марсом, поэтому и в личных отношениях, и в социальной, политической, военной жизни будет напряжение", - сказала астролог.

Война будет продолжаться, отмечает Погорельченко.

"Эта неделя и период после 21 декабря будут максимально напряжены в плане военных действий и агрессии врага, поэтому будьте осторожны", - отметила она.

С 15 декабря начинается петля ретро Меркурия.

"Ретроградным он будет с 29.12.22 по 17.01.23. Такой переход в Новый год дает нам понимание, что с договоренностями в следующем году будет сложно. Будет много повторной работы, переделок", - говорит астролог.

20 декабря Венера переходит в знак Козерог. По словам астролога, может чувствоваться финансовый кризис.

Уже 21 декабря день зимнего солнцестояния.

"Э то один из 4-х дней силы года. Солнце с этого дня начинает набирать свою силу и давать нам свое тепло и энергию. Практики очищения, составления плана действий на год, списка желаний - все это актуально в этот день", - добавила Погорельченко.

Астролог отмечает, что в декабре позитивных дней будет мало.

"Только 15 и 17 декабря, когда можно начинать что-то новое и на перспективу", - отметила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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