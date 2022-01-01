Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые / Reuters

Группа японских и американских ученых опубликовала отчет об экспериментах с хомяками, мышами, которые касались штамма Омикрон. Об этом сообщает авторитетное западное издание The New York Times.

В отчете указывается, что во время эксперимента животных заражали коронавирусом штамма Омикрон. Выяснилось, что данный штамм существенно меньше поражал верхние дыхательные пути, хотя и распространялся на легкие. Благодаря этому животные реже гибли.

При этом в носу у животных болезнь размножалась также, как и остальные штаммы.

Похожие результаты получили исследователи из Гонконга, изучив образцы дыхательных тканей людей.

Причиной сложившейся ситуации исследователи считают белок TMPRSS2, который содержится в клетках легкого и помогает вирусу проникнуть внутрь. Он крайне слабо взаимодействует со штаммом Омикрон.

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Напомним, на данный момент штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.