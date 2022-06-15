УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Оккупанты пойдут на штурм: когда ждать резкого обострения в войне с Россией - гороскоп для Украины

15 июня 2022, 21:52

Конец августа - начало осени - относительно тихое время, однако впереди "основной" период для Украины, говорит астролог.

гороскоп, гороскоп украина
Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине не сможет закончиться летом 2022. Астролог Ольга Медвецкая составила новый астрологический прогноз для Украины на все лето 2022, в котором обозначила его основные даты.

"Будут и дальше пытаться атаковать, и возможно где-нибудь будут иметь успех (про россиян). Но общая тенденция – будет становиться менее ожесточенной на поле боя или будет сужаться линия фронта. Затем последует период без остросюжетных новостей. Набираемся сил, энергии для последующих этапов" — отмечает Ольга в Instagram.

Гороскоп для Украины на лето

  • 29.06 - 2.07 (и примерно +/- неделя до и после) – резкая и жесткая эскалация, однако с 7.07 Марс переходит в знак Тельца, что значит, что Украина начнет набирать силу. Это может быть и значительная поставка оружия, так и другая поддержка для украинского народа.
  • 18 - 21.07 - возможны срывы договоренностей, договоров, большой разрушительный обман.
  • 29.07 - 13.08 - самый опасный период лета, поскольку начнется разрушение старого мира и смена всего отжившего себя. Это будет "что-то очень мощное" и, скорее всего, малоожиданное, непредсказуемое.
  • Конец августа - начало осени - относительно тихое время, однако впереди "основной" период – это октябрь.

Астролог отметила, что это не 100% данные, ведь астрология лишь указывает на направление и тенденции событий, однако не указывает на детали.

Когда закончится война в Украине

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

Читайте такжеИдет главная битва и кульминация войны: астролог предсказала самый важный период для Украины

Читайте также:

война в Украине астролог гороскоп война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:56

Вслед за США: Канада объявила о новой военной помощи Украине

22:43

Киркоров сбежал от вопроса о "спецоперации" в Украине

22:31

Херсон все ближе: ВСУ стерли с лица земли штаб оккупантов в областиВидео

22:27

"Это очень жестокая битва": генерал США о ситуации на ДонбассеВидео

22:06

Известный украинский ведущий рассказал, почему Максим Галкин отказался от интервью про Украину

Реклама
22:00

Крымский мост - цель номер один после получения тяжелого вооружения - генерал ВСУ МарченкоВидео

21:52

Оккупанты пойдут на штурм: когда ждать резкого обострения в войне с Россией - гороскоп для УкраиныВидео

21:50

Украина получит корабельные ракеты Harpoon и РЗСО - британский министр обороны

21:36

Данилов рассказал, почему РФ больше не нужны "референдумы" в захваченных районахВидео

21:27

Новый пакет помощи на 1 млрд долларов: что получит УкраинаВидео

21:23

66-летняя Лариса Долина шокировала морщинистым декольте

21:06

Украину атакует похолодание: синоптики предупредили о "морозе"Видео

20:53

Шольц, Макрон и Драги приедут в Украину: названа датаВидео

20:50

Макрон странно ответил на членство Украины в ЕСВидео

20:31

Легендарная американская рок-группа спела на украинском языке о терробороне ВСУВидео

20:15

Лобода вернулась в Украину: певицу заметили в разрушенном ИрпенеВидео

20:10

Приметы на 17 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:04

"Местные ждут сигнала": украинский генерал рассказал об освобождении ХерсонаВидео

20:04

Помолвка с Евросоюзом: чем это поможет Украине в войне против Россиимнение

19:57

Что делать, чтобы пропавшего на войне человека: инструкция от украинских разведчиковВидео

Реклама
19:48

Байден срочно позвонил Зеленскому и объявил о новом пакете помощи для Украины на 1 млрд долларовВидео

19:40

Зеленский назвал страны, которые поддержали Украину и статус кандидата на членство в ЕСВидео

19:28

Притягивают деньги магнитом: 4 знака с большой финансовой удачейВидео

19:22

В Украине до конца года пенсии пересчитают три раза: кому и на сколько повысятВидео

19:22

Всемирно известная группа BTS объявила о распаде - главные южнокорейские "айдолы" больше не вместе

19:18

Боевые действия в Украине достигли критической стадии, сейчас решается исход войны - Sky News

18:52

В Николаеве гремят взрывы, Днепропетровщина в огне: оккупанты обстреляли две области

18:47

Ракеты Harpoon и тепловизоры: Белый дом выдаст ВСУ помощи 650 млн долларов - BloombergВидео

18:37

Украину тоже примут: Макрон предложил Европе новый союзВидео

18:34

Власть просят ввести санкции против россиян, ворующих украинский металл из Мариуполя

18:24

В Мариуполе тела погибших украинцев валяются под палящим солнцем на улицеВидео

18:15

Российская юмористка Лазарева призвала отдать Путина под трибунал

18:14

Украина переживает решающий момент на поле боя - ПентагонВидео

17:55

Гиркин вопит из-за бездействия Путина: "Песков и "фанерный" - балаболы, надо врезать по Банковой!"Видео

17:47

Мама Регины Тодоренко публично обратилась к оскандалившейся дочери: "Одесская семья ждет!"

17:29

Какого оружия не хватает ВСУ: Financial Times сравнила поставки Запада и запросы УкраиныВидео

17:26

Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны: подробностиВидео

17:25

Арестович назвал условие поражения Украины в войне против России

17:15

Зеленский отреагировал на угрозы РФ отменить независимость Украины и стран БалтииВидео

17:04

ВСУ выбивают оккупантов из Николаевщины: наши пилоты удачно наведались на позиции врага

Реклама
17:04

Магнитные бури с 15 июня 2022 года: какие геомагнитные сюрпризы нас ждут на этой неделеВидео

17:03

Почему российские Искандеры могут оказаться у границы ЕСмнение

16:51

Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака могут разбогатеть до конца июняВидео

16:44

"Буду давать концерты в госпиталях для военных": Полякова объявила о возвращении в УкраинуВидео

16:23

"Мы все виноваты, это надо остановить": экс-капитан сборной России требует сильней наказать россиян

16:17

"Украина была, есть и будет": Подоляк закрыл рот "закомплексованному Медведеву"Видео

16:11

Китай не хочет осуждать войну в Украине: Си Цзиньпин поговорил с Путиным - National Post

16:07

"День дна в раше": Гордон показал, как на концерте в РФ артисты провалились под сцену

16:01

Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:52

Хотел заработать 25 млн грн на гуманитарке: директор холдинга продавал 3 тыс. бронежилетовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять