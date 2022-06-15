Оккупанты пойдут на штурм: когда ждать резкого обострения в войне с Россией - гороскоп для Украины

Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине не сможет закончиться летом 2022. Астролог Ольга Медвецкая составила новый астрологический прогноз для Украины на все лето 2022, в котором обозначила его основные даты.

"Будут и дальше пытаться атаковать, и возможно где-нибудь будут иметь успех (про россиян). Но общая тенденция – будет становиться менее ожесточенной на поле боя или будет сужаться линия фронта. Затем последует период без остросюжетных новостей. Набираемся сил, энергии для последующих этапов" — отмечает Ольга в Instagram.

Гороскоп для Украины на лето

29.06 - 2.07 (и примерно +/- неделя до и после) – резкая и жесткая эскалация, однако с 7.07 Марс переходит в знак Тельца, что значит, что Украина начнет набирать силу. Это может быть и значительная поставка оружия, так и другая поддержка для украинского народа.

(и примерно +/- неделя до и после) – резкая и жесткая эскалация, однако с Марс переходит в знак Тельца, что значит, что Украина начнет набирать силу. Это может быть и значительная поставка оружия, так и другая поддержка для украинского народа. 18 - 21.07 - возможны срывы договоренностей, договоров, большой разрушительный обман.

- возможны срывы договоренностей, договоров, большой разрушительный обман. 29.07 - 13.08 - самый опасный период лета, поскольку начнется разрушение старого мира и смена всего отжившего себя. Это будет "что-то очень мощное" и, скорее всего, малоожиданное, непредсказуемое.

- самый опасный период лета, поскольку начнется разрушение старого мира и смена всего отжившего себя. Это будет "что-то очень мощное" и, скорее всего, малоожиданное, непредсказуемое. Конец августа - начало осени - относительно тихое время, однако впереди "основной" период – это октябрь.

Астролог отметила, что это не 100% данные, ведь астрология лишь указывает на направление и тенденции событий, однако не указывает на детали.

Когда закончится война в Украине

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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