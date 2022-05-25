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Урожай на зависть соседям: чем подкромить малину в мае, чтобы было много ягод

25 мая 2022, 10:27

Как удобрять малину золой? Для чего нужна дрожжевая подкромка для малины и как ее приготовить? Как правильно удобрять малину весной? Все нюансы выяснил Главред.

малина
Какие удобрения нужны для малины чтобы был хороший урожай / Коллаж pixabay.com

Полакомиться малиной летом хочется всем. Это вкусно и полезно, а если урожай достаточно велик, то можно еще и на зиму сделать запасы. Чтобы ягод было много, нужно разобраться, какие удобрения нужны для малины.

Когда нужно удобрять малину

В целом, малина нуждается не в одной подкромке. Вносить удобрения нужно несколько раз. Первую подкормку малины проводят ранней весной, когда температура воздуха хорошо прогреется. Для того, чтобы стимулировать рост растения, подойдет коровяк. Хорошее развитое растение - залог обильного урожая.

Примерно в мае вносится вторая подкормка для образования завязей. В этом случае можно использовать древесную золу, которая содержит все необходимые микроэлементы для цветения и плодоношения.

Третья подкромка малины проводится летом в период первого плодоношения, а четвертая - после плодоношения при подготовке участка к зимнему отдыху.

Как удобрять малину золой

Зольное удобрение - очень полезно для малины. Благодаря такой подкормке растение получит фосфор, калий, кальций, магний, бор, марганец и другие микроэлементы. В результате можно рассчитывать на высокий урожай ароматной ягоды.

Подкормка малины золой проводится сухим способом. Для этого под куст растения нужно насыпать золу из расчета 200 г на 1 кв. м. в зависимости от уровня кислотности. Если почва кислая, то количество золы увеличить до 400 г, поскольку зола прекрасно раскисляет почву.

После того как вы насыпали золу возле кустов, ее необходимо заделать в почву на глубину 8-10 см. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить корневую систему малины.

После растение проливают теплой водой.

Как приготовить зольный раствор для малины

600 г древесной золы разбавить десятью литрами воды. Раствор оставить настаиваться на сутки. Потом хорошо перемешать и полить малину. Под каждый куст вносят по два литра зольного раствора.

Удобрение из золы можно вносить раз в 14 дней.

Дрожжевая подкромка для малины

Дрожжи - доступный и дешевый продукт, который есть в каждом магазине. Опытные дачники знают, что дрожжи незаменимы в саду и в огороде. Они содержат много полезных для растений веществ, поэтому их тоже используют в качестве подкормки.

Раствор для подкормки малины можно приготовить из свежих и сухих дрожжей:

  • 10 г сухих дрожжей, 5 столовых ложек сахара смешать с 10 л теплой воды. Оставить раствор настаиваться как минимум 2 часа. После полученный настой разбавляют водой в соотношении 1:5.
  • На 0,5 кг свежих дрожжей берется ведро теплой воды. Раствор также настаивают, а потом разбавляют в соотношении 1:5.

Важно! Дрожжевой настой используют для удобрения сразу, причем желательно в еще теплом виде, иначе микроорганизмы, которые присутствуют в дрожжах погибнут или их использование не даст нужного эффекта.

Ранее Главред писал, чем лучше всего подкормить клубнику весной, чтобы был хороший урожай больших и сочных ягод. Ответ довольно простой - нужно использовать натуральные ингредиенты. Такое удобрение в домашних условиях может приготовить каждый.

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