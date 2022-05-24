Ягоды будут сладкими и сочными: чем удобрять клубнику весной для большого урожая

Удобрение для клубники весной - как добиться шикарного урожая / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Многие дачники задают вопрос, чем лучше всего подкормить клубнику весной, чтобы был хороший урожай больших и сочных ягод. Ответ довольно простой - нужно использовать натуральные ингредиенты. Такое удобрение в домашних условиях может приготовить каждый.

Когда удобрять клубнику

Первую подкормку клубники нужно проводить сразу после того, как сошел первый снег и до того как полностью распустятся листья. То есть примерно в апреле нужно подкормить растение удобрениями, содержащими азот.

Азотное удобрение способствует закладке цветковых почек. Опытные дачники советуют не переусердствовать, потому что избыток такого удобрения приведет к обильному росту зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению.

Конец мая - начало июня - это идеальное время для второй подкормки клубники. В этот период растениям понадобится калий. Можно применять комплексные препараты или растворенный в воде монофосфат калия (1 ст.л. на 10 л воды).

Настой из крапивы для удобрения клубники

Чтобы клубничные кусты были пышными и здоровыми, можно использовать настой крапивы.

Как приготовить:

большую емкость на 2/3 заполнить крапивой, а оставшееся место – водой;

через 7-10 дней к одному литру процеженного настоя добавить 10 л воды и подкормить растения.

Зольная подкромка для клубники

Это удобрение как раз можно использовать в конце мая - начале июня.

Как приготовить зольный раствор:

1 стакан золы разбавить в 10 литрах воды или просто вносить по горсти золы под каждый куст клубники.

200 г золы смешать с 1 л молочной сыворотки. Эта подкормка обеспечит растения необходимыми минералами и аминокислотами.

Кстати, зольная подкормка сотворит чудо с орхидеями. Растение будет пышно и долго цвести.

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Дрожжевая подкормка для клубники

Использование дрожжей - эффективный способ добиться большого урожая клубники.

Как приготовить дрожжевую подкормку:

100 г сырых дрожжей растворить в 10 л теплой воды и оставить на сутки.

Под каждый куст вылить не более 0,5 л раствора.

Какое удобрение для клубники применять осенью

Для осенней подкормки подойдет калийная соль (20 г на 10 л воды) или суперфосфат (10 г на 10 л воды). Эти удобрения рекомендуется вносить исключительно в междурядья.

Важно:

Корневые подкормки нужно обязательно совмещать с обильным поливом.

Вносить удобрения рекомендуется в облачную погоду, рано утром или вечером. Дело в том, что если удобрение попадет на листы, то на солнце растение получит ожоги.

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