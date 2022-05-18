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Огурцы растут как на дрожжах: дешевая суперподкормка, которая есть у каждого на кухне

18 мая 2022, 01:34

Чем лучше всего подкормить огурцы для хорошего урожая? Используйте дешевое и проверенное средство, которое обеспечит вам большой урожай и хрустящие плоды.

огурцы, дрожжи
Как приготовить дрожжевую подкормку для огурцов - рецепты / Фото pixabay.com

Нет ничего проще, чем приготовить удобрение для сада и огорода дома. Это дешево и эффективно. В разгар посадочного сезона актуальным становится вопрос, чем подкормить огурцы в домашних условиях. Ранее Главред писал, что обычные дрожжи - это проверенное удобрение для орхидей и роз. Также это еще и стимулятор роста для огурцов и других овощей.

Что дают дрожжи для огурцов

В целом, дрожжевая подкормка для растений служит источником витаминов и минералов. Рассада меньше вытягивается и болеет, хорошо переносит пикировку.

Также дрожжевая подкормка активизирует рост корневой системы. Число корневых отростков увеличивается до 10 раз, а период развития уменьшается на 12 дней.

Кроме того, дрожжи улучшают состав почвы, она насыщается азотом и фосфором, которые так необходимы для развития растений.

Если применять дрожжи для огурцов, то количество завязей увеличится, а пустоцветов станет меньше. Также вдвое снижается пустотелость плодов.

Как приготовить дрожжевую подкормку для огурцов

Для подкормки огурцов дрожжами можно использовать как сырые, так и сухие дрожжи.

Для приготовления раствора потребуется теплая вода (температура около 30 градусов) и большая ёмкость. Важно учитывать, что при брожении объём смеси может увеличиться в полтора раза. В некоторых рецептах вам может понадобиться молоко и сахар.

Подкормка дрожжами - рецепты

  • 100 г сырых дрожжей развести в 1 л теплой воды, после чего разбавить до 10 л. Использовать раствор можно для полива через 3–4 часа.
  • 100 г дрожжей развести в 1 л молока, через несколько часов разбавить водой до 10 л. Такой раствор очень эффективен в качестве внекорневой подкормки, но можно использовать его и для полива.
  • 10 г сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара развести в литре воды, настаивать около суток, потом разбавить в 5–6 раз и поливать растения.
  • Подкормка для тепличных огурцов: старый батон поломать на кусочки и залить тёплой водой (5–7 л), добавить 100 г сахара и 100 г сырых дрожжей. Через три дня этот раствор нужно разбавить водой в 5–7 раз и использовать для корневых подкормок.

Важно! Дрожжевые растворы долго хранить нельзя. Удобрение вносят во влажную почву, чтобы не обжечь корни. После грядку снова нужно полить чистой водой.

Отметим также, что дрожжи значительно подкисляют почву, поэтому через несколько дней перед поливом следует посыпать грядку золой или яичной скорлупой (1 ст. ложка порошка на куст огурцов).

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Какие растения можно подкормить дрожжевым раствором

Опытные дачники говорят, что дрожжи любят все огородные, садовые и комнатные растения. Дрожжевым раствором успешно поливают не только огурцы, но и томаты, перцы, лук, баклажаны. Обработанные таким образом растения быстрее набирают силу и дают более высокие урожаи.

Ранее Главред писал, что посадить рядом с огурцами, чтобы получить большой урожай. В частности, есть несколько культур, которые станут для огурцов идеальными соседями на грядке.

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