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Очень сухая кожа зимой: Комаровский рассказал, что делать в домашних условиях

31 января 2022, 09:19
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Доктор Комаровский назвал причины пересыхания кожи и объяснил, как увлажнить сухую кожу в холодную пору года, если вам не помогает крем.

Комаровский
Комаровский рассказал, как бороться с сухостью кожи / Коллаж ua.depositphotos.com

Если у вас очень сухая кожа лица и вы озадачились вопросом, что делать в домашних условиях, то стоит обратить внимание на влажность воздуха в квартире. Кроме того, нужно пользоваться защитными кремами.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале, как увлажить сухую кожу лица и тела в холодную пору года.

Почему сохнет кожа на руках и на лице

Комаровский назвал причины пересыхания кожи. По словам врача, когда мы выходим на холод, то имеет место непосредственный контакт холодного воздуха с кожей рук и лица. При этом возникает спазм сосудов кожи, чтобы организм не терял тепло. Таким образом капилляры в коже закрываются, это ухудшает ее кровоснабжение.

Кожа сохнет в том числе и из-за низкой влажности воздуха. Во время отопительного сезона во многих квартирах стоит сухой и теплый воздух. Из-за этого кожа также становиться сухой.

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Как увлажнить сухую кожу зимой

Комаровский советует поддерживать температуру воздуха в спальне на уровне 18-20 градусов тепла. Оптимальная влажность воздуха должна составлять от 40 до 60%.

Влажность воздуха можно замерить с помощью дешевого прибора, который называется гигрометр. А регулировать воздух можно с помощью бытового увлажнителя воздуха.

При выходе на улицу необходимо использовать защитные кремы, которые защищают от мороза и ветра. А вернувшись домой, особенно перед сном, нужно использовать увлажняющие кремы, а также кремы, которые получили название Эмоленты. Они не позволяют коже терять влагу.

Справка. Эмоленты (от франц. molle — мягкий) — косметические продукты, сочетающие в себе эффективные смягчающие, увлажняющие, регенерирующие и антиоксидантные компоненты. Это могут быть кремы, лосьоны, мази, заменители мыла или шампуни.

Как сообщал Главред, ранее эксперты объяснили, почему "летний" крем для лица не только не сработает зимой, но и может нанести вред коже.

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Евгений Комаровский новости Украины
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