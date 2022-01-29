Доктор Комаровский назвал эффективные и неэффективные способы укрепления иммунитета/ коллаж Главред

Доктор Евгений Комаровский рассказал о способах поднятия иммунитета. Педиатр отметил, что работают не все методы, предоставив список самых неэффективных.

Об этом доктор написал на своей страничке Instagram.

Самые неэффективные способы повысить иммунитет по мнению доктора Комаровского:

БАДы

Лук и чеснок

Иммуномодуляторы

Элеутерококк и эхинацея

Амулеты от вирусов

Гомеопатия

Как повысить иммунитет:

Полноценный сон

Умеренные физические нагрузки

Отказ от алкоголя и курения

Полноценное питание

Вакцинация

Положительные эмоции.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как необходимо действовать при отравлении. Педиатр отметил, что пищевые отравления возникают тогда, когда яд попадает в организм с продуктами питания, а первые симптомы в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов.