Как правильно ухаживать за лицом осенью и зимой - советы косметологов

Осенью и зимой летние кремы для лица могут нанести вред коже / womenstalk.ru

С приходом холодного времени года кремы, маски и сыворотки, которые спасали кожу летом, могут навредить. Эксперты советуют провести ревизию косметички, чтобы сохранить кожу красивой и здоровой. Кроме того, стоит обратить внимание на некоторые процедуры, которые следует проводить исключительно в осенне-зимний период.

Каким должен быть "зимний" крем для лица

Природная защита кожи называется гидролипидной мантией (гидро - вода, липид - жир). Зимой этого жира должно быть немного больше, но кожа не успевает так быстро перестроиться, поэтому коже нужно немного помочь, передает ТСН. Тиждень.

Таким образом, в холодное время года эксперты советуют выбирать более плотный крем для лица. Но увлажняющий крем, которым вы пользовались летом, не спешите прятать. Из-за отопительного сезона и работы за компьютерами кожа очень сохнет, поэтому увлажнение должно быть. Однако зимой увлажнять кожу лучше на ночь. А вот утром выберите крем с большим количеством липидов. Сначала нанесите его, а вторым слоем не забудьте нанести крем с SPF-защитой.

Если кожа шелушится, то обратите внимание, как вы умываетесь и вытираете кожу. Косметологи советуют просушить лицо салфетками так, чтобы не осталось влаги. Именно эта влага и является причиной того, что кожа может шелушиться. К слову, эти правила по уходу за кожей касаются не только женщин, но и мужчин.

Какие процедуры для лица можно делать в осенне-зимний сезон

С наступлением осени у косметологов начинается активная работа: приходят пациентки на инъекции ботулотоксина, биоревитализацию, мезотерапию, плазмолифтинг, пилинги и т.д.

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К слову, пилинги - это процедура только осенне-зимнего периода, потому что она имеет травмирующий эффект. Из-за взаимодействия с солнцем может возникнуть поствоспалительная пигментация, а лицо может изменить свой цвет.

Большинство дерматологов и косметологов именно на осень переносят немало аппаратных методик и противовозрастных процедур, например инъекции от морщин.

И отдельная проблема – это удаление новообразований на коже. Их также надо удалять именно осенью. При этом важно, чтобы процедуры по удалению проводились в клиниках и обязательно врачом-дерматологом.

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