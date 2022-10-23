Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октября

Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз на начало недели и рассказала, кому стоит ожидать неприятностей во вторник, когда произойдет Новолуние и Солнечное затмение.

"Понедельник хорош для разных контактов, знакомств, встреч, совещаний, поездок, покупок, учёбы и работы с бумагами. Но вот после 16 часов, 24 октября, уже может ощущаться жало. Плутона - проявится тревожность, подавленность, подозрительность, конфликтность", - говорит астролог.

В понедельник желательно провести полную уборку дома, энергетическое очищение, медитации.

Новолуние 25 октября - чего ожидать

"Вторник, 25 октября - День Новолуния и Солнечного затмения! Нужна осторожность и терпение, особенно с 10 утра, когда Луна перейдёт в знак Скорпиона. Сильнее всего это затмение может задевать женскую психику. В этот день можно писать планы на месяц и более длительный срок, делать практики по запуску желаний, практики на затмение", - говорит астролог.

По ее словам, эмоциональный фон будет нестабильным, поэтому лучше избегать острых тем, споров, претензий и открытых разборок. Также не стоит в этот день отправляться в дорогу, затевать важные встречи и дела. Можно ждать беды.

"В среду, 26 октября, будет напряженный день! Волна затмения ещё ощущается, особенно в первую половину дня, когда Луна будет проходить Южный Узел. Карма не дремлет, так что и вы не попадайтесь на провокации. С полудня на полную мощь включится тау квадрат с Сатурном, Ураном и Луной. Ох, и нервные все будут!", - говорит Ангелина Вакулина.

По ее словам, лучше в этот день работать в уединении, т.к. в этот день сложно будет достигать взаимопонимания в коллективе и с отдельными людьми.

"Не стоит обращаться в официальные органы, за помощью, к начальству, отправляться в поездки и встречаться с родителями. Искрить будет не слабо. Есть риск травматизма, осторожнее с электроприборами, на высоте и лестницах", - добавила она.

Астрологи отмечают, что 4 знака зодиака пострадают от Новолуние больше всего: Телец, Лев, Скорпион и Водолей.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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