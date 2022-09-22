Щедрые подарки судьбы и большое везение: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков в Новолуние 26 сентября

Гороскоп на сентябрь 2022 - для кого из знаков новолуние 26 сентября станет счастливым днем / ua.depositphotos.com/

Для трех представителей зодиакального круга непростой период новолуния 26 сентября станет временем новых возможностей и перспектив. Им улыбнется удача как в профессиональной, так и в личной сфере.

О том, для кого из знаков второй месяц осени будет благоприятным временем, а кому придется приложить все усилия, чтобы достичь успеха, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали знаки, которые в период обновления лунного цикла могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы и удачные стечения обстоятельств, которые помогут добиться желаемого.

Поддержка влиятельных людей

В Новолуние Львы с самого утра почувствуют прилив жизненных сил и энергии, которые помогут справиться с мелкими затруднениями. Вы не пасуете перед трудностями и смотрите только вперед. Благоприятный день для укрепления деловых связей, вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей, и это поможет достичь профессиональных высот. Сделки в этот день принесут вам солидный доход и это позволит отправиться за покупками и порадовать близких приятными сюрпризами.

Радостные известия и ценные подарки

Представителям воздушного знака зодиака, чтобы добиться больших успехов, необходимо сосредоточиться на текущих задачах. Водолеев ждут хорошие новости, неожиданные денежные поступления и ценные подарки. Одиноким звезды сулят встречу, которая имеет все шансы перерасти в романтические отношения.

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Счастливая случайность

Удачные совпадения и счастливая случайность поможет Рыбам решить важную проблему или найти ответ на вопрос, который не давал покоя некоторое время. Вы сможете получить большую сумму денег и воплотить в жизнь задуманное. Сделки в этот день будут успешными, у вас получится заключить выгодный контракт, который укрепит материальное положение. Во второй половине дня вас порадует любимый человек.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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