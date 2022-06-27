Мощная бомбежка и новые ракетные удары: астролог назвала самые опасные города - гороскоп для Украины

Гороскоп для Украине / pixabay

Война в Украине длится уже пятый месяц и оккупанты продолжают разрушать нашу страну. Астролог Ангелина Вакулина предупредили украинцев о непростом периоде в ближайшее время.

Как отмечает астролог в Instagram, практически всю Украину ждут сильнейшие удары и прилеты.

"Вся Украина будет в прилетах! Спровоцировано это новым статусом ЕС", - отмечает астролог.

Вакулина отмечает, что на востоке Украины война не прекратится раньше декабря 2022 года, и советует покинуть временно территорию боевых действий.

Гороскоп для Украины

Как говорит астролог, Киев и Киевская область до начала июля в большой опасности.

"До конца месяца и начала июля город в 100% боевой готовности. Можно предположить, что нападающие могут попытаться завладеть тем, что город охраняется. Киев отстоит, сейчас очень оперативно корректируют планы! Ближайшие 3 дня очень опасно", - говорит астролог.

Самые опасные места в Киевской области:

Бровары

Белая Церковь

Васильков

Фастов и ближайшие населенные пункты

"Будут точечные ракетные прилеты", - добавила она.

В Харькове и Днепре ожидается очень тяжелый период.

"Будут ракеты, до начала июля так точно. Из Харькова стоит уезжать. Процент опасности, как в Мариуполе", - говорит астролог в своем прогнозе.

В Одессе стоит ожидать больший провокаций и новой бомбежки.

В Ивано-Франковске будет неспокойно. По словам Ангелины, будут и прилеты и провокации.

В Житомире ожидается очень тяжелая ситуация.

"Вероятны наступления и ракетные удары. Большая опасность со стороны Овруча. Войска (не беларусы) будут пробовать идти в наступление", - отмечает астролог.

В Чернигове "будет жесть".

"Ракетные обстрелы. Очень-очень пылающий период", - добавила астролог.

Астролог добавила, что "ожидается очень тяжелая неделя для Украины".

Когда закончится война

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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