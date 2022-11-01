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Неделя будет горящим пеклом: какие города будут бомбить в ближайшие дни - гороскоп для Украины

1 ноября 2022, 05:20

Гороскоп для Украины на неделю. Астролог предупредила, где ждать опасности и что задумали оккупанты.

гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay

Оккупанты готовят атаки на многие города Украины. В начале ноября стоит ожидать новых прилетом и неприятностей. Как говорит астролог Яна Эзотеричка в прогнозе на неделю с 31 октября по 6 ноября, стоит ожидать хороших вестей и большой помощи нашей стране.

"На этой неделе Украина будет сохранять свои позиции. Возможно будет какой-то договор с другими странами. На поле боя выпадает карта огня. С 31 октября по 6 ноября может прибыть сильная военная помощь. Возможно будет отход войск, чтобы накопить ресурсы. За 3-4 дня до Лунного затмения (8 ноября - ред.) могут быть разрушения. Инфраструктура, дома, мосты, ТЭС, ГЭС, центр Киева, Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Харьков - это самые горячие точки. Если вы понимаете, что тяжело, уезжайте в областные центры. Новые прилеты на этой неделе будут, даже туда, куда еще не долетало", - сказала астролог Яна Эзотеричка.

Киев

"На этой неделе будут некие договоренности, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Опасность существует, но взятия столицы не будет. Однако Киев остается одним из самых опасных регионов Украины", - говорится в прогнозе. астролога.

Светловодск

"В городе существует опасность воды. Могут быть какие-то сильных три прилета или три удара. Достаточно тяжело", - сказала Яна Эзотеричка.

Николаев

"В этом городе будут сильные потери и смерти на этой неделе", - сказала астролог.

Она также отметила два города, где в период до 6 ноября будут хорошие новости.

"Львов и Полтава. Выпадают хорошие карты. Можно ждать добрых вестей и поддержки", - говорится в прогнозе.

Астролог отметила, что очень важно на этой неделе соблюдать все правила безопасности.

"Особенно это касается в ночное время", - предупредила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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