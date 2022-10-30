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Ноябрь будет адским: из каких 2 городов Украины стоит уехать, чтобы не попасть под месиво оккупантов

30 октября 2022, 16:51

Гороскоп для Украины на ноябрь. Что будет происходить на поле боя и какие стоит ждать неприятность украинцам.

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Гороскоп для Украины на ноябрь / pixabay

Ноябрь в Украине будет очень напряженным. Венера, Меркурий и Солнце будут находиться в Скорпионе в ноябре. Это будет настоящим испытанием для украинцев.

Как говорит астролог Яна Эзотеричка в прогнозе на месяц, эмоции будут бушевать в последний месяц осени.

"Нужно эмоционально подготовиться к ноябрю. Будет борьба агрессии и напряжения. Ноябрь будет намного хуже, чем октябрь", - сказала она.

Астролог также рассказала, что в ноябре нельзя начинать ничего нового.

"В ноябре нельзя начинать ремонты, покупать недвижимость или дорогие вещи. Запрещено в ноябре вкладывать деньги куда-либо", - сказала астролог.

Война в Украине - чего ждать в ноябре

"Вероятность применения ядерного оружия очень большая. Вынуждена сказать про эскалацию боевых действий. Также возможно нападение со стороны Беларуси. Из Херсона следует уезжать, будет очень сильная и длительная борьба. Пока в данном направление побед не удается", - сказала астролог.

Для Украины в ноябре очень большая опасность воды.

"В ноябре будет ощущение, что Украина идет на дно. Для Киева очень высока вероятность прилетов. Центр столицы и правый берег. Показывает очень сильный удар по центру принятий решений в Украине. Из этих районов стоит переместиться. Для Зеленского очень большая угроза. Во второй декаде месяца можно ждать невероятно большую помощь. ВСУ будут сохранять позиции. В ноябре могут быть попытки взятия территорий, наступательные действия. Украинская армия будет активна", - сказала она.

Кроме того, может начаться большая информационная война.

"Могут появится предатели у власти, будут смены на местах", - сказала астролог Яна Эзотеричка.

При этом астролог говорит, если произойдет какой-то сильный удар, то в Украину зайдут западные войска.

"Перелом в войне, который все ждут, не произошел. Это связано с тем, что нам не дали то оружие, которые нужно. В ноябре военные действия пойду на ускорение. Если будет сильный удар, то могут зайти войска. Ноябрь может стать важным месяцем в войне и на поле боя. Этот месяц может изменить военную историю", - сказала она.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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