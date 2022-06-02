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Не совершайте поездок и не подписывайте важные документы: астролог назвал самые неудачные дни июня

2 июня 2022, 16:41

Самые неблагоприятные дни для поездок – 1-5, 11-12, 28-29 июня.

гороскоп
гороскоп / pixabay

Известный астролог Влад Росс рассказал, что в июне 2022 планета Марс, связанная с деловой активностью, будет очень сильна и мощна. Предприимчивость в этом месяце будет вознаграждена. Но есть дни, которых стоит опасаться.

"Предпринимательская жилка у многих сработает на славу. Не стоит упускать момент тем, кто хочет вложиться, инвестировать во что-то деньги или ресурсы. Это будет лучшее время, чтобы вкладываться в альткоины или биткоины, поскольку на этом этапе они могут достигнуть дна", - говорит астролог Главреду.

По словам Росса, расположение Марса в Овне будет создавать возможности для очень быстрых решений и супер-хорошего старта.

"В этом месяце активность и азарт будут зашкаливать. Многие будут стремиться продемонстрировать свои силы и навыки, принять участие в конкурентной борьбе, взяться за совершенно новое дело, начать что-либо. Потому, к слову, и экономика начнет процветать, будет задан некий новый импульс", - добавил он.

Гармоничный транзит Марса и Сатурна вблизи 28 июня прибавит серьезности. Но это время не порадует тех, кто любит, когда дела идут четко по плану.

Подписывать важные документы можно только 27-29 июня.

Какие дни опасны в июне

По словам астролога, 1-5 июня категорически не стоит отправляться в поездки и путешествия, поскольку Меркурий будет статичным. Лучше в это время снизить скорость, да и активность в целом.

Планировать поездки лучше уже на то время, когда Меркурий перейдет в Близнецы, после 13 июня. После этой даты будет наиболее благоприятное время.

"Переезд в другую страну планировать стоит 13-14 и 15-20 июня. Поход в горы с 16 июня. Поездки в деревню или на дачу 21-22, 26-27 июня", - отмечает астролог.

Самые неблагоприятные дни для поездок – 1-5, 11-12, 28-29 июня.

Гороскоп для Украины

Также Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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