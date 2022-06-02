Приметы на 4 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать в Васильев день и как привлечь удачу.
4 июня церковь почитает память мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона.
Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя сохранилось в памяти людей. Связано это с созвучием имени с растением василек и с чудищем Василиском.
На Василиска не пахали и не сеяли, в противном случае на поле вырастут лишь полынь да васильки.
Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.
Что нельзя делать 4 июня
Нельзя работать в поле и на огороде. Могут сорняки вместо урожая вырости.
Нельзя 4 июня купаться в открытых водоемах.
Нельзя работать на огороде и убирать в доме.
Нельзя переедать, особенно жирной пищи.
Приметы на 4 июня
Если сильный туман и обильные роса, то к хорошему урожаю.
Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.
Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.
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