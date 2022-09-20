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Не проделка ведьм, а рабочий лайфхак: зачем закапывают волосы в горшок с цветком

20 сентября 2022, 02:12

Не стоит выбрасывать ваши волосы с расчески в мусорное ведро. Они содержат азот, поэтому могут стать хорошим удобрением для домашних растений.

комнатные цветы, волосы
Для чего кладут волосы в цветочный горшок / Фото ua.depositphotos.com

Существует множество удобрений для комнатных цветов. И если одни цветоводы пользуются только проверенными подкормками из специализированных магазинов, то другие экспериментируют с различными удобрениями для цветов, которые можно приготовить абсолютно бесплатно в домашних условиях. Один из таких лайфхаков состоит в том, чтобы закопать волосы, которые остаются на расческе, в цветочный горшок.

Зачем закапывают волосы в горшки с домашними цветами

Казалось бы, что может быть более странным, чем положить свой локон в вазон с любимым растением, но тем не менее есть множество отзывов в интернете, что такой лайфхак действительно работает.

Оказывается, это простой и эффективный способ подкормить растения. Волосы содержат азот, который стимулирует рост цветов. Также существует мнение, что волосы помогают лучше приживаться и развиваться пересаженным растениям. Говорят, что из большого количества волос можно даже сделать дренаж для растений.

Чтобы приготовить эффективное удобрение для цветов дома из собственных волос, нужно просто закопать локоны в землю. При этом подойдут только натуральные неокрашенные волосы, иначе вся химия перейдёт в почву, и цветку будет больше вреда, чем пользы.

Ранее Главред писал, как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечки. Кроме того, сообщалось, что настой из корок граната - очень эффективное удобрение, которое не уступает магазинным подкормкам.

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