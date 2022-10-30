Не каждый цветовод это знает: можно ли поливать цветы кипяченой водой

Какой водой лучше всего поливать цветы / Фото ua.depositphotos.com

Можно ли поливать цветы кипяченой водой - вопрос, который интересует многих садоводов. Хорошо это или плохо - единого мнения нет. Некоторые называют кипяченую воду "мертвой", то есть такой, которая не приносит никакой пользы растению. Другие же, наоборот, считают, что полив комнатных растений кипяченой водой - это отличный бюджетный вариант.

На самом деле на некоторые растения очень благотворно действует именно прокипяченная вода. Можно ли поливать цветы кипяченой водой - разобрался Главред.

О правильном поливе цветов вы можете почитать в материале Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болели.

Можно ли поливать растение водой из-под крана

Жёсткая вода из-под крана не подойдет для полива растений: она замедляет их рост, побеги станут слабыми, а некоторые культуры могут перестать цвести.

Дело в том, что вода из-под крана хлорированная, а ионы хлора связывают в почве важные микроэлементы, которые становятся не доступны для растений. В результате у цветка развивается хлороз. Определить это заболевание можно, посмотрев на листья - они становятся светло-жёлтыми с зелёными прожилками.

Не переносят жесткую воду сенполии (фиалки), азалии, орхидеи, папоротники. А вот цитрусовым культурам, фикусам, различным видам бонсай большое количество минералов идет на пользу. Для остальных растений можно чередовать полив мягкой и жесткой водой.

Какой водой лучше всего поливать цветы

Самый простой и самый лучший вариант – поливать цветы питьевой бутилированной водой. Так как это не самый бюджетный вариант, можно использовать отстоянную или кипячёную воду.

Отстаивать воду для полива цветов нужно в течение суток. За это время жидкость впитает углекислый газ из воздуха, немного подкислится и станет мягкой.

Воду, набранную из-под крана, необходимо держать в открытой таре, иначе хлор не испарится. Также стоит отстаивать и фильтрованную воду, и воду, которую набирают в скважинах.

Полив комнатных растений кипяченой водой - плюсы и минусы

Как мы уже выяснили, вода из-под крана - жесткая, она содержит кальций и магний. В результате почва быстро засоляется, ухудшается процесс водообмена. Растения начинают чахнуть.

При кипячении соли кальция и магния выпадают на дно посуды, а вода к тому же проходит своеобразную дезинфекцию.

Минусом кипяченой воды является то, что она бедна кислородом. Однако решить эту проблему можно довольно легко - вода должна просто постоять несколько дней, чтобы насытится кислородом. Также почву можно периодически рыхлить, чтобы корни растения могли дышать.

Недостаток же полезных для растения солей должен восполняться не с помощью воды, а с помощью специальных подкормок и удобрений.

Что добавить в воду для полива цветов

Улучшить качество воды можно при помощи нескольких капель лимонной или уксусной кислоты. Получится слабый кислый раствор, которому тоже нужно дать время постоять.

Второй вариант смягчить воду – заморозить и разморозить. Таким образом получится избавиться от вредных солей и других примесей.

Третий вариант смягчить воду для полива растений - это купить искусственные, которые продаются в любом садовом магазине.

Какой водой поливать цветы холодной или теплой

Для полива домашних растений рекомендуется использовать воду комнатной температуры – примерно +18…+23 градуса.

Холодная вода плохо влияет на растения. Цветок начнёт испытывать температурный стресс. При этом у него вырабатывается большое количество гормонов, замедляется рост. В самом крайнем случае растение может засохнуть и погибнуть.

Можно ли поливать цветы кипятком

Горячую воду, а тем более кипяток, не рекомендуется использовать для полива растений. Однако некоторые цветоводы все же применяют этот способ для того, чтобы заставить некоторые растения цвести. Например, сенполию поливают очень горячей водой - примерно 60-80 градусов. Такой полив станет стрессом для растения, поэтому фиалка начнет цвести.

Кроме того, горячая вода поможет реанимировать розы, которые начали увядать.

Смотрите видео - Стоит ли поливать растения кипяченой водой

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