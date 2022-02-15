Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку"

Если фиалка не цветет, ее можно полить горячей водой / Коллаж pixabay.com

Фиалка (сенполия) пользуется особенной популярностью у цветоводов. Эти растения можно встретить практически в каждой квартире. Причем у некоторых поклонников фиалок сенполия цветет практически круглый год и считается самым неприхотливым из домашних растений, а у других фиалка капризничает и не цветет.

Как заставить фиалку цвести? Например, можно попробовать подкормить зеленую красавицу. В частности, поможет простое и дешевое удобрение, которое можно купить в любой аптеке. Речь идет о витамине В12. Как приготовить подкромку, читайте тут.

Второй способ заставить фиалку цвести - поэкспериментировать с поливом, а именно - устроить растению "баньку". Опытные цветоводы говорят, что сенполия - теплолюбивое и нежное растение, а полив горячей водой не только не повредит, но и стимулирует цветение и оживит цветок, если он начал чахнуть.

Как поливать фиалку горячей водой

Поливать сенполию нужно не кипятком, а очень горячей водой - примерно 60-80 градусов. Такой полив станет стрессом для растения, поэтому фиалка оставит после себя потомство, то есть начнет цвести.

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Первый способ. Горячую воду наливают в поддон. Пар пройдет через дренажные отверстия в горшке к корням и даст толчок к цветению.

Второй способ. В поддон налить горячую воду. В него поставить еще один поддон, на котором стоит вазон с фиалками. Сверху цветы накрыть пакетом.

Важно! Поливать горячей водой обычным способом фиалки нельзя, чтобы не "сварить" корни растения.

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