Не делайте так никогда: эксперт рассказала, как уничтожить иммунитет и попасть в больницу

Несколько антисоветов, как быстро загубить иммунитет / УНИАН

Биолог, радиоведущая, медицинская журналистка, консультантка по здоровому образу жизни Дарка Озерная предоставила список вредных советов, соблюдая которые человек может уничтожить свой иммунитет и навредить здоровью

Таким необычным образом в своем Telegram-канале, эксперт дала рекомендации в различных ситуациях, с которыми может столкнуться человек.

Спите как можно хуже

"Ложитесь то в 3 ночи, то в 9 вечера, иногда спите днем, и никогда не имейте четкого режима сна и бодрости, заливайтесь кофе в течение дня", - советует эксперт.

А еще желательно все читать с телефона и не выключать ночник, лучше - голубой, когда вы спите.

"В спальне отопление должно быть на максимуме, а окна плотно закрыты. Непосредственно перед сном желательно поесть жареной картошки с сырым луком. Если вам трудно заснуть, выпейте стакан чего-нибудь крепкого", - добавила Озерная.

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Результатом такого режима будет то, что ваша иммунная система поломается и воспаление выйдет из-под контроля.

Стрессируйте сильнее

"Нет такой вещи, которая не могла бы стать поводом для мольбы. Кофе залил плиту? Птичка ляпнула на куртку? В интернете кто-то неправ? Любимый не убрал свою тарелку сам? Ребенок упал в супермаркете и требует киндера? Подружка запостила сториз с курорта?", - иронизирует Озерная.

Если вы будете так накручивать себя, вашим верным спутником станет гормон стресса - кортизол.

Читайте такжеНазван полезный продукт, который избавит от гипертонии, холестерина и поможет сосудамКортизол, который выделяется во время острой стрессовой реакции в принципе нужен. Но когда кортизола постоянно очень много, тогда нейроны наконец начинают погибать, коллаген в коже разрушаться, а все налаженные процессы в иммунной системе идут кувырком.

Откажитесь от растительных продуктов навсегда

"Никаких яблок, картофеля, петрушки, горошка, свеклы, чечевицы, грецких орехов, и тыкв с баклажанами... Потому что там везде как не клетчатка, так любимые кишечной микробиотой полифенолы... Оно вам надо?", - пишет эксперт.

Озерная для убийства иммунитета советует есть белый рис, белый хлеб, сладости, масла и маргарины, все приготовленное во фритюре, или упакованное и длительного хранения. А для лучшего эффекта это все надо запить водкой или колой, а лучше все вместе.

Если что - пейте антибиотик

Насморк, головная боль, подозрение на ковид - все это повод закинуться антибиотиком последнего поколения. Чтобы одна таблетка гривен 450 стоила - вот тогда "это тема".

"Антибиотик добьет всех полезных бактерий, что когда-то у вас жили, что, в свою очередь, испортит и без того шаткие настройки иммунной системы", - добавила Озерная.

Никогда не тренируйтесь

Ведь физически активные пожилые люди имеют значительно лучший иммунный ответ: как врожденный, так и специфический, и развивают более мощный иммунитет после вакцинации.

"Или, как тренируетесь, пусть это будут марафоны или триатлон. После них какое-то время иммунная система приходит в упадок", - говорит Озерная.

Если заболели - ни за что, ни при каких обстоятельствах не ешьте уху или бульоны

Читайте такжеДиетолог назвала продукты, способные противостоять коронавирусуВедь в них содержатся аминокислота глутамин, которая при инфекциях или восстановлении после травм становится основным топливом клеток иммунной системы. А без нее они плохо себя чувствуют и не активируются на вызовы даже.

"Поэтому заболели? Только мед, мед и еще раз мед. Ну, разве вместе с пыльцой, элеутерококком и имбирем", - иронизирует Озерная.

Не вакцинируйтесь

Нечего вводить в тело куски возбудителя, которые не готовы вызвать болезнь. Вот будет вирус или бактерия - тогда тело само разберется.

"А так просто чему-то учить, чтобы она потом быстро среагировала? А что как не сгодится, что тогда делать с теми антителами в крови?", - подытожила Озерная.

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