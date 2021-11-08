Диетолог прокомментировала, как нужно питаться в праздничные дни/ flickr.com/ Tatiana Torgonskaya

Проблем с пищеварением от праздничного застолья поможет избежать привычная человеку диета, а вот придерживаться раздельного питания и принимать пищевые добавки не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный диетолог Алина Губанова.

"У идеи раздельного питания нет никаких научных доказательств. Если вы не страдаете аллергией или непереносимостью конкретных веществ, для приготовления одного блюда можно использовать любые продукты, которые вам нравятся ‒ их сочетание никак вам не навредит. Во время праздников постарайтесь все же придерживаться такого же пищевого поведения, как и в обычные дни, возможно, с небольшими послаблениями", ‒ пояснила диетолог.

Ругать себя и ограничивать в еде, если человек переел либо позволил себе непривычную пищу, не стоит.

"Следует не забывать пить воду и постепенно восстанавливать привычный режим питания", ‒ объясняет Губанова.

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