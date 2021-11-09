Какой продукт можно принимать при гастрите - ответ диетолога / Svetlana Gorlova / Flickr

Кисель является отличным вариантом перекуса для людей с гастритом и язвой желудка. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный диетолог Татьяна Иванникова.

"Кисель отлично подходит в качестве перекуса, особенно людям с гастритом и язвой. Также он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов. Этот напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньшее количество холестерина", — объяснила она.

Специалист особо отметила питательность и калорийность киселя. Однако диетолог добавила, что некоторым людям кисель может навредить. Вред продукта состоит в большом количестве углеводов, поэтому его стоит с опаской употреблять людям с сахарным диабетом.

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Напомним, ранее сообщалось известный диетолог Альбина Комиссарова назвала правильное время, когда есть картошку.

Медик сообщила, что картофель стоит есть до определенного времени, и при этом важно сбалансировано питаться.