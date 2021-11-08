Названы продукты, от которых лучше отказаться в холодное время года

Каким продуктам и блюдам отдавать предпочтение, чтобы хватало энергии и тепла морозной зимой – читайте на Главреде.
На холоде все процессы организма замедляются, чтобы сохранить естественное тепло, а тело переходит в режим "энергосбережения". Таким образом, оно сигнализирует о необходимости найти новые источники энергии.
Одним из таких есть еда. Питаясь правильно, можно не бояться зимы, тяжелых простуд и зимней прибавки в весе. Но не все продукты все равно полезны и от некоторых из них лучше отказаться в осенне-зимний период, рассказали в материале Ukr.Media.
Полуфабрикаты и фаст-фуд
Продукты с высокой калорийностью и минимальной питательной ценностью никак не помогают организму в холодное время года. Эта пища обладает низким коэффициентом полезного действия: добавляя в рацион фаст-фуд или полуфабрикаты вы получаете "пустые" калории и минимум полезных веществ.
Чтобы не просто "набить желудок", но и снабдить организм витаминами, минералами и антиоксидантами, подобные блюда следует заменить на простые, но более ценные с питательной точки зрения комбинации. К примеру, запеченное филе индейки с гречкой и порцией салата станет полезной и питательной альтернативой.
Холодные супы
Холодные супы, такие как гаспачо или окрошка – это продукты, подавляющие пищеварение. В добавок они охлаждают организм, который и без того страдает от дефицита тепла. В осенне-зимний сезон следует сосредоточиться на теплых супах из сезонных продуктов, таких как тыква, фенхель и морковь.
Несезонные продукты
Предпочитайте сезонные овощи и фрукты. Конечно, вы не найдете в это время свежесобранную чернику или малину, но их легко заменить свежезамороженными ягодами.
Замороженные овощи и фрукты отлично сохраняют полезные свойства и вам не придется переплачивать за "пластмассовые" несезонные продукты в супермаркетах.
Продукты с высоким содержанием сахара
Организм, страдающий чрезмерным стрессом, более склонен к перееданию продуктов с высоким содержанием сахара. Это связано с повышенной потребностью в дополнительной энергии. Однако важно понимать, что рацион с большим количеством белого сахара снижает иммунитет.
Осенью и зимой лучше сокращать количество сахара, выбирая фрукты и ягоды, которые обогатят организм витаминами и антиоксидантами. Это поможет усилить защитные свойства организма.
Алкоголь
Алкоголь – очень калорийный продукт. К тому же он замедляет метаболизм и усиливает чувство голода, на фоне которого вы рискуете переесть нездоровой пищи.
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Завтрак часто считают самым главным приемом пищи. Поэтому очень важно следить за тем, что вы употребляете с утра. Особенно в осенне-зимний период, когда наш иммунитет требует особого внимания и заботы. Главред рассказывает, какие ошибки не следует допускать и как их избегать.
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