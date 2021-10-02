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Есть и не поправляться: топ-5 безопасных продуктов для ужина

2 октября 2021, 03:02

Если вы пытаетесь придерживаться правильного питания, то точно знаете, что не стоит употреблять вечером. Но с чего же полезно готовить?

Овсянка
5 безопасных продуктов для ужина / Фото: unsplash.com

Не есть после шести – один из наиболее актуальных дискурсов по здоровому питанию. Так считается, а что на самом деле? Большинство из нас в лучшем случае попадает вечером к столу часам к 7-8, ужинает после долгого рабочего дня плотно и сытно – да так, чтобы ложась спать не чувствовать голода.

Главред делятся списком продуктов, которые можно употреблять вечером. Они принесут вашему организму пользу, а также не будут мешать здоровому сну и оседать на животе и бедрах лишними килограммами.

5 продуктов, которые можно есть вечером

Овсянка

Овсянка не только хороший вариант для завтрака, ее можно употреблять и вечером. Каша способствует снижению уровня холестерина и тем самым укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы. К тому же углеводы в овсяной каше способствуют ускорению обмену веществ.

овсянка, еда
Овсянку полезно есть не только утром / sud.ua

Бананы

Один банан содержит примерно 450 миллиграмм калия. Калий обладает мочегонным и легким слабительным эффектом, помогает организму освобождаться от шлаков и токсинов естественным путем.

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бананы
Бананы можно есть вечером / 1zoom.ru

Томатный сок

Томатный сок – один из главных продуктов-жиросжигателей, согласно исследованиям British Journal of Nutrition. Его уникальные свойства объясняются содержанием адипонектина – гормона, отвечающего за правильный баланс жира в организме.

Томатный сок
Томатный сок сжигает жиры / Фото: vidomosti-ua.com

Авокадо

Авокадо имеет большое содержание жира и высокую калорийность. Хотя эта информация обычно не описывает полезный продукт, с этим плодом все по-другому. Дело в том, что в составе авокадо мононенасыщенные жиры, которые относятся к разряду полезных. Они необходимы организму для сохранения красоты и молодости кожи, а также для того, чтобы не переедать и вовремя остановиться.

авокадо
Авокадо содержит много полезных жиров / ua.depositphotos.com

Кокосовое масло

Насыщенные жиры, которые входят в состав кокосового масла, получили даже специальное название – среднецепочечные триглицериды. Они нужны организму для регулирования природных часов: чтобы днем ​​вы были активным, а ночью отдыхали.

кокосовое масло
Кокосовое масло невероятно полезно / Фото pixabay.com

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viber
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