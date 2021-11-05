Не завтракайте так: 5 ошибок, которые незаметно губят ваш иммунитет

5 ошибок завтрака / Фото Pixabay

Завтрак по праву считается самым важным приемом пищи. Ведь от того, что попадет в наш организм первым, зависит во многом наша бодрость и энергичность в течение дня. Он должен быть сбалансирован и содержать много полезных витаминов.

В осенне-зимний период иммунитет требует особого внимания и заботы. Чтобы не усугубить его работу, нужно внимательно следить за питанием. Главред рассказывает, какие ошибки не следует допускать и как их избегать.

5 ошибок завтрака

Кофе – основное блюдо

Хотя этот напиток с кофеином может подарить вам немного энергии по утрам, однако чашечка кофе не насытит ваш организм питательными веществами. Она даст лишь кратковременный результат и может привести к тошноте и другим симптомам, если пить ее натощак. Поэтому рекомендуем обязательно совмещать кофе с питательным завтраком.

Отсутствие витамина D

В молоке есть витамин D / Фото 1zoom.ru

Пасмурное осеннее солнце уже не способно насыщать организм витамином D в полной мере. Именно он отвечает за защиту иммунной системы и не позволяет прогрессировать вирусам. Чтобы обеспечить тело "солнечным" витамином, нужно добавить в рацион продукты, содержащие его, в частности, лосось, овсянку, яйца, молоко и некоторые соки.

Пренебрежение белком

Белок – основной компонент питания и защитник иммунной системы. Если вы хотите уберечь организм от сезонных недугов и коронавирусной болезни, подумайте о белковой диете или добавьте белка в завтраки. Дело в том, что традиционные утренние блюда, такие как тосты или блины со сладким сиропом, насыщают организм только углеводами и сахаром. Исправить ситуацию можно с помощью яиц, молока и даже тофу.

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Много хлебобулочных изделий из пшеничной муки

Завтраки для многих прекрасная возможность попробовать круассаны, кексы или другую выпечку. Однако такая традиция будет не слишком полезна вашему организму и фигуре. Продукты на основе белой муки поднимают уровень сахара в крови и содержат много пустых калорий.

Избегайте хлебобулочных изделий / Фото ua.depositphotos.com

Сладкая выпечка также порадует чрезмерным содержанием сахара. Согласно исследованию Американской кардиологической ассоциации, большинство людей потребляют в 2 – 3 раза больше сахара, чем рекомендованная суточная норма. Следует помнить, что он угнетает работу иммунной системы и приводит к ожирению.

Отсутствие соков

Если вы пытаетесь избегать сахара, это не значит, что следует исключать из рациона соки. 100% цитрусовый сок не должен содержать добавленный сахар. Он насытит ваш организм питательными веществами, поддерживающими иммунитет. Американское исследование доказывает, что натуральный апельсиновый сок даже способствует уменьшению воспаления.

Добавьте сок в рацион / Фото ua.depositphotos.com

Часто люди сомневаются в том, полезно ли пить кофе, чай или другие напитки с утра. Главред рассказывают, с чего следует начинать день и как сделать рацион здоровым.