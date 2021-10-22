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Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

22 октября 2021, 00:45

Придумывая каждый день полезный ужин, множество людей сталкивается с дилеммой – а что приготовить сегодня?

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Каким должен быть идеальный ужин / ua.depositphotos.com

Ужин – главный враг стройной фигуры, ведь именно неправильный прием пищи в вечернее время тот час же откладывается на боках. Так каким же должен быть идеальный ужин? Давай разбираться.

Диетолог, коуч по здоровому образу жизни Анна Пархоменко в своем инста-блоге объяснила, что такое идеальный ужин, каковы его цели и какие продукты подойдут для вечернего приема пищи. В общем эксперт выделяет 5 основных функций ужина.

Для чего нам ужин:

  • Чтобы дать энергию. Несмотря на то, что после ужина мы ложимся спать и кажется будто бы для этого энергия не нужна, на самом деле 80% энергии нужны телу для работы клеток. И даже когда мы отдыхаем – организм работает.
  • Для обеспечения тела витаминами и минералами. В 2 приема пищи крайне тяжело получить суточную норму йода, железа, селена и других нутриентов. Поэтому именно трехразовое продуманное питание станет профилактикой дефицитов.
  • Именно ужин является естественным снотворным. Рационально продуманные продукты улучшат качество сна и помогут избежать нервных пробуждений в 5 утра.
  • Снижает уровень стресса.
  • Удовлетворенность вкусовых рецепторов. Если мы удовлетворяем себя полезными продуктами, уменьшается количество перееданий, а это в свою очередь увеличивает продолжительность жизни.

Как собрать полезную тарелку

Каша
Как собрать полезную тарелку / ua.depositphotos.com

Вот что следует включить в вечернее меню:

  • сложные углеводы 1 – 2 вида в любой комбинации: каша + бобовые, картофель + батат. Именно эти продукты производят энергию, обогащают тело витаминами, работают как антистресс и снотворное.
  • ненасыщенные жиры – 1 продукт: авокадо, орехи, семечки. Это насытит тело и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний;
  • насыщенные жиры – 1 продукт: сливочное масло, сыр, творог, мясо. Еще один пункт, отвечающий за сытость и адекватное выделение желчи
  • можно добавить белки животного происхождения, можно не добавлять (зависит от показаний)
  • 100 – 150 граммов овощей и зелень. Обеспечивает организм витаминами, улучшает моторику ЖКТ;
  • 100 – 150 граммов ягод или 1 фрукт. Высвобождает энергию, насыщает витаминами и антиоксидантами.

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Ранее диетолог, нутрициолог и специалист по здоровому питанию Анна Гоголева назвала ТОП-5 вариантов полезного ужина для стройной фигуры, которые быстро и легко готовятся. Подходящий вариант найдется как для ежедневных застолий, так и для романтических ужинов или приема гостей.

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