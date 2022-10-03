Нанесет ли Путин ядерный удар по Украине: астролог сделал прогноз / УНИАН, pixabay.com

Известный астролог Дмитрий Уранус утверждает ‒ русский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие в войне против Украины. Тревожным прогнозом Уранус поделился на своей странице в Facebook.

По его словам, сильный ядерный удар вполне вероятен уже в самое ближайшее время.

Уранус обращает внимание на то, что диктатор Путин подписал документ о незаконной аннексии территорий Украины в тот момент, когда восходящий ретроградный Плутон находился в Первом доме и соединялся со звездой Теребеллум.

"Перевод названия этой звезды буквально означает "Войны на земле". Звезда, связанная с переломами, катастрофами. Дает неудачи, преследования, несчастья, неожиданные перемены к худшему", ‒ пишет Уранус.

Он добавил, что такое положение планет приведет к полной изоляции страны-агрессора ‒ России. И она недаром находится "под властью бога смерти и разрушения".

"Плутон в соединении с АС обязательно даст России тяжелую войну и огромное количество жертв в ближайший год, два. Это очень разрушительный и фатальный аспект для России с новыми захваченными территориями. Так же этот аспект Плутона говорит об реальной угрозе применения Россией ядерного оружия. К такому повороту событий следует быть готовым, вероятность очень высокая", - добавил Уранус.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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