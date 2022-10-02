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Жесткий октябрь ждет Украину: астролог назвала даты, когда будут самые ужасающие дни

2 октября 2022, 16:08

Каким будет октябрь и каких опасностей ожидать от полнолуния и новолуния.

Война в Украине, гороскоп для Украины,
Гороскоп для Украины / pixabay

Октябрь месяц будет одним из самых тяжелых для Украины. Как прогнозирует астролог Ангелина Вакулина, главным фоном этого месяца будут три фактора - квадрат Сатурн-Уран, квадрат Марс-Нептун и коридор затмений.

"Квадрат Сатурн-Уран будоражит нашу планету с 2021 года. Три раза были точки включения - в феврале, июне и декабре 2021-го, а сейчас в сентябре-ноябре 2022-го поднялась последняя завершающая волна этих энергий", - отмечает астролог в Instagram.

Вакулина говорит, что этот аспект напряженный, поэтому весьма грубо происходит столкновение старого и нового мира.

"Разрушение того, что уже отжило себя, борьба за свободу, нервное сопротивление неизбежному переустройству мира, непонимание со стороны людей, стресс, ломка привычных экономических и политических факторов. Столкновение этих планет дают энергии, напоминающие землетрясение, обрушение Эвереста, всплеск до небес огромного подземного гейзера. Но избежать этого не получится", - отмечает она.

Терзать будут долго

"Второй шалун неба - квадрат Марс-Нептун будет терзать нас тоже очень долго. Впереди еще ретроградностьМарса (которая, кстати, лишь обострит мировые процессы), поэтому вместо пары недель, как обычно, Марс застрянет в болоте Нептуна на два месяца, а потом весной ещё разочек напомнит о себе", - добавила специалист.

Астролог отмечает, что это очень противный аспект.

"Особенно всё это будет ощущаться в первую декаду октября, пока на небе будет висеть тау квадрат Марс-Нептун-Меркурий. Нужна осторожность с личной информацией и вещами, т.к. проснутся аферисты и мошенники всех мастей. Вероятны кражи - как информации, так и материального", - сказала Ангелина Вакулина.

Самые неудачные дни в октябре

10-11 октября не стоит много доверять людям. Крайне сложное время для поездок (особенно по воде и заграницу), покупок, подписания договоров и тп.

Как уберечься от ошибок в октябре

"Нам повезло, что в первую половину октября на небе сформируется гармоничная фигура-Воздушный Трин из Марса, Сатурна и Солнца. Это даст нам возможность правильной стратегии, трезвомыслия, осознанного продвижения к целям. Правильно выверенные шаги уберегут от ошибок. Спокойствие, терпение, самоконтроль, беспристрастный взгляд на жизнь, следование подготовленному плану поможет в работе, бизнесе, на политической арене и в насущных делах", - сказала астролог.

Коридор затмений в октябре и Полнолуние

"Ещё один момент, от которого спрятаться можно только где-то на других планетах - это коридор затмений.Он начнётся с Полнолуния 9 октября, которое огненной волной встряхнёт наши души. И 9-то числа могут быть очень напряжёнными", - говорит Вакулина.

Полнолуние в Овне - это стремительное и воинственное движение вперёд, энергия лидеров и тех, для кого нет препятствий.

Задача для всех вблизи этих дней - сохранять гармонию в отношениях, душе, опираться на компромиссы, контролировать личный эгоизм, не разрушать то, что дорого.

Вторая половина октября будет жесткая

"Поэтому стоит прислушиваться к мирной парочке - Солнце+Венера, которые весь месяц в соединении, а до 23 октября будут находиться в Весах. Это шанс на содружество, партнерские отношения, единство в личных и деловых отношениях. Солнце и Венера попадают под тяжёлые энергии Плутона, от которых долго не избавятся - вначале его квадраты (максимум 16-22 октября), а затем с 23 числа они плечом к плечу шатнут в знак Скорпиона, обостряя экономику, эмоции, отношения и сознание", - говорится в прогнозе астролога.

Новолуние и затмение в октябре

"Далее Новолуние, а заодно и первое затмение осеннего сезона. Оно произойдет 25 октября в знаке Скорпиона, который не признаёт никаких компромиссов. Солнечное затмение всегда что-то начинает, запускает новый виток. И во многом события этого периода будут касаться безопасности, отношений всех форматов и финансов", - говорит Вакулина.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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