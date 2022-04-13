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Накипь из чайника - суперудобрение для рассады и цветов: в чем польза и как применять

13 апреля 2022, 14:10

Если вы почистили чайник от накипи лимонной кислотой, не спешите выливать воду в раковину. Ее можно использовать как удобрение для рассады и комнатных цветов.

рассада, накипь в чайнике, удобрение для рассады
Как убрать накипь из чайника лимонной кислотой и почему этот раствор не стоит выливать в раковину - лайфхак / Коллаж ua.depositphotos.com

У каждого из нас дома есть чайник, и рано или поздно в нем образовывается накипь. Самый простой способ удалить накипь из чайника в домашних условиях - это использовать лимонную кислоту. Чаще всего хозяйки выливают эту воду в раковину, но опытные огородники советуют применять ее как удобрение для рассады.

Когда нужно удобрять рассаду

Чтобы получить крепкие растения с хорошо развитой корневой системой, питательных элементов, которые есть в почвенной смеси, недостаточно. Поэтому удобрять рассаду нужно, когда на растениях появляется 3-4 настоящих листа или через две недели после пикировки.

Корневые подкормки проводят раз в две недели. Если подкармливать рассаду чаще (например, раз в неделю), то следует уменьшать концентрацию удобрений вдвое.

Как поливать рассаду дома

Поливать рассаду рекомендуется кипяченой или отстоянной водой. Идеальный вариант - использовать для полива мягкую талую или снеговую воду.

Частота полива - примерно один раз в неделю. Жидкость должна пропитать грунт и вытечь через дренажные отверстия. Это позволяет предотвратить засоленность почвы.

Засолению почвы способствуют соли магния и кальция, которые оседают в почве при поливе рассады жесткой водой. Но можно использовать эти соли на пользу растениям - как раз в этом случае нам и понадобится лимонная кислота и чайник, который нужно почистить от накипи.

Дело в том, что под действием лимонной кислоты соли магния и кальция превращаются в цитрат магния и цитрат кальция. В таком виде они могут очень хорошо усваиваться растениями.

Как удалить накипь из чайника лимонной кислотой

Накипь оседает на дне и стенках чайника из-за жесткой воды из-под крана. Она может быть белоснежной или ржаво-коричневой (если в воде много железа).

Чтобы удалить накипь из чайника в домашних условиях достаточно 1 ч.л. лимонной кислоты на 1 л воды. Этот раствор кипятят в течение нескольких минут, после чего чайник промывают под проточной водой.

Как использовать раствор после чистки чайника как удобрение

Раствор, который получается после очистки чайника от накипи, очень концентрированный. Для полива рассады нужно разбавить его в 10 раз.

На 1 л воды нужно добавить 100 мл этого раствора. Таким образом растения получат необходимый им магний и кальций, а так же улучшится усвоение фосфора.

Улучшить это проверенное удобрение можно, добавив несколько крупинок железного купороса. Это послужит профилактикой дефицита железа у рассады.

Важно! Если вода бурая, а накипь желтая или коричневая, то добавлять железный купорос нет необходимости - в этой воде и так уже достаточно железа.

Раствор из чайника можно слить в банку и использовать по необходимости.

Ранее Главред писал, как и когда пикировать помидоры, а также когда сеять семена на рассаду в 2022 году.

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