Когда сеять семена на рассаду в 2022 году: названа универсальная формула

В разных областях дата посева семян будет отличаться / ua.depositphotos.com

Через рассаду выращивают многие овощи, в частности, томаты, перцы, баклажаны, сельдерей, капусту.

Сеять семена на рассаду нужно в разное время в зависимости от культуры, но есть и универсальная формула, которая подойдет всем.

Почему важно вовремя сеять семена на рассаду

Высаживать семена на рассаду можно не только ранней весной, но и в январе и феврале. Однако, это будет полезно не для всех растений.

Например, теплолюбивые овощи – томаты, перец, огурцы, капуста, бахчевые культуры и листовые салаты – будут плохо приспосабливаться к открытому грунту, если семена прорастить слишком рано. Дело в том, что перерощенная рассада слишком сильно привыкнет к тепличным условиям, поэтому в открытом грунте начнет болеть и капризничать.

Универсальная формула посева семян на рассаду

Существует простая формула посева семян на рассаду: D = А + В + С, где:

D – количество дней от посева семян на рассаду до высадки саженцев в грунт.

А – число дней от посева семян до момента появления всходов.

В – число дней от всходов до пикировки саженцев.

С – число дней до высадки рассады в открытый грунт или в теплицу.

То есть, если сложить А, В и С, сумма дней подскажет вам дату посева.

В разных областях дата посева семян будет отличаться, ведь из-за климата почва прогревается солнцем в разное время. Например, в степи лесостепи это произойдет на полторы-две недели раньше, чем в полесье. Таким образом, для северных регионов дату посева семян надо передвинуть вперед из-за более позднего прогрева почвы.

Когда нужно сажать ранние помидоры на рассаду

полесье - 5-20 марта;

лесостепь- 1-15 марта;

степь - конец февраля.

Когда нужно сажать среднеспелые помидоры на рассаду

полесье - 1-10 апреля;

лесостепь - 1-10 апреля;

степь - 15 марта - 5 апреля.

Когда нужно сажать на рассаду томаты поздние

полесье - 10-20 апреля;

лесостепь - 5-20 апреля;

степь - 5-15 апреля.

Когда нужно сажать на рассаду перец болгарский и баклажан

полесье - конец марта;

лесостепь - 10-20 марта;

степь - 1-10 марта.

Когда нужно сажать на рассаду капусту цветную и белокочанную раннюю

полесье - февраль-15 марта;

лесостепь - 20 января-10 февраля;

степь - 20-30 января.

Когда нужно сажать на рассаду капусту белокочанную

полесье - 10-15 марта;

лесостепь - 5-10 марта

степь - начало марта.

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