Как и когда пикировать помидоры - пошаговый мастер-класс и советы новичкам

Пикировка рассады, проведенная вовремя, поспособствует хорошему урожаю. Как пикировать рассаду помидор и как ухаживать после процедуры - разобрался Главред.
Пикировка рассады, то есть пересадка саженцев из общей емкости в индивидуальные контейнеры и прищипывание верхушки - важный этап, который поспособствует хорошему урожаю. Особенно он актуален для помидоров, ведь томаты не любят тесноту. Главное - грамотно и вовремя провести пикировку.
Когда пикировать рассаду
Пикировать рассаду нужно после появления у сеянцев одного-двух настоящих листочков. Отвечая на вопрос, в каком возрасте надо пикировать помидоры, можно сказать, что у томатов эта стадия наступает примерно на 10-14-й день после появления всходов.
Важно! На ранней стадии роста рассада переносит пикировку лучше. Поэтому лучше провести эту процедуру раньше, чем позже. Необходимо, чтобы сеянцы томата не переросли.
В какую емкость пикировать томаты
Томаты можно пикировать в небольшие пластиковые горшочки со съемным дном объемом в 200 мл, обычные пластиковые стаканчики (в них нужно прорезать дно), торфяные горшочки или даже обычные пакеты из-под семечек.
Какой грунт нужен для распикированных томатов
Подойдет та же почва, что и для посева семян. Однако в нее желательно добавить комплексное минеральное удобрение из расчета 1 ст. л. на 5 л субстрата.
Как пикировать рассаду помидор - "сухой" способ
Пересаживают все здоровые и крепкие сеянцы.
За 1-2 дня до запланированной пикировки полив рассады помидоров нужно прекратить. Таким образом, земля не будет излишне тяжелой, а сеянцы будут легко выниматься из грунта.
Заранее проделайте в емкостях для рассады лунку такой глубины, чтобы стебель сеянца полностью оказался в земле.
Достать росток помидора из земли можно при помощи чайной ложки. Для этого аккуратно подденьте его и вместе с земляным комом перенесите из общей емкости в новую с подготовленной почвосмесью.
Почву подсыпают практически до самых семядольных листьев, после чего уплотняют и поливают водой комнатной температуры.
Как пикировать помидоры - "мокрый" способ
За час до пикировки сеянцы томатов нужно обильно полить. После этого содержимое контейнера аккуратно вытряхивают на рабочий стол. С помощью палочки растения разделяют и сажают в отдельные емкости.
После посадки почву нужно утрамбовать и побрызгать из пульверизатора.
Как ухаживать за помидорами после пикировки
В первые три дня после пикировки температура воздуха в помещении должна быть в пределах 15-18°С ночью и 20-23°С – днем.
Через 4-7 дней, когда рассада приживется, температуру снижают до 18-20°С днем и до 15-16°С – ночью.
Через 10 дней после пикировки у сеянцев ускоряется рост корневой системы. В это время растения нуждаются в естественном освещении. В хорошую погоду их рекомендуется выносить на свежий воздух на 20-30 минут в сутки и постепенно увеличивать срок пребывания на улице.
Какая подкормка нужна рассаде помидоров
Раз в две недели после увлажнения грунта рассаду помидоров нужно подкармливать.
Для подкормки можно использовать комплексные удобрения или самостоятельно приготовить раствор из 10 л воды, 12 г сульфата калия, 35 г суперфосфата и 4 г мочевины.
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