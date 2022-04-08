Как и когда пикировать помидоры - пошаговый мастер-класс и советы новичкам

Когда пикировать рассаду помидор - основные правила / Фото ua.depositphotos.com

Пикировка рассады, то есть пересадка саженцев из общей емкости в индивидуальные контейнеры и прищипывание верхушки - важный этап, который поспособствует хорошему урожаю. Особенно он актуален для помидоров, ведь томаты не любят тесноту. Главное - грамотно и вовремя провести пикировку.

Когда пикировать рассаду

Пикировать рассаду нужно после появления у сеянцев одного-двух настоящих листочков. Отвечая на вопрос, в каком возрасте надо пикировать помидоры, можно сказать, что у томатов эта стадия наступает примерно на 10-14-й день после появления всходов.

Важно! На ранней стадии роста рассада переносит пикировку лучше. Поэтому лучше провести эту процедуру раньше, чем позже. Необходимо, чтобы сеянцы томата не переросли.

В какую емкость пикировать томаты

Томаты можно пикировать в небольшие пластиковые горшочки со съемным дном объемом в 200 мл, обычные пластиковые стаканчики (в них нужно прорезать дно), торфяные горшочки или даже обычные пакеты из-под семечек.

Какой грунт нужен для распикированных томатов

Подойдет та же почва, что и для посева семян. Однако в нее желательно добавить комплексное минеральное удобрение из расчета 1 ст. л. на 5 л субстрата.

Как пикировать рассаду помидор - "сухой" способ

Пересаживают все здоровые и крепкие сеянцы.

За 1-2 дня до запланированной пикировки полив рассады помидоров нужно прекратить. Таким образом, земля не будет излишне тяжелой, а сеянцы будут легко выниматься из грунта.

Заранее проделайте в емкостях для рассады лунку такой глубины, чтобы стебель сеянца полностью оказался в земле.

Достать росток помидора из земли можно при помощи чайной ложки. Для этого аккуратно подденьте его и вместе с земляным комом перенесите из общей емкости в новую с подготовленной почвосмесью.

Почву подсыпают практически до самых семядольных листьев, после чего уплотняют и поливают водой комнатной температуры.

Как пикировать помидоры - Фото ua.depositphotos.com

Как пикировать помидоры - "мокрый" способ

За час до пикировки сеянцы томатов нужно обильно полить. После этого содержимое контейнера аккуратно вытряхивают на рабочий стол. С помощью палочки растения разделяют и сажают в отдельные емкости.

После посадки почву нужно утрамбовать и побрызгать из пульверизатора.

Как ухаживать за помидорами после пикировки

В первые три дня после пикировки температура воздуха в помещении должна быть в пределах 15-18°С ночью и 20-23°С – днем.

Через 4-7 дней, когда рассада приживется, температуру снижают до 18-20°С днем и до 15-16°С – ночью.

Через 10 дней после пикировки у сеянцев ускоряется рост корневой системы. В это время растения нуждаются в естественном освещении. В хорошую погоду их рекомендуется выносить на свежий воздух на 20-30 минут в сутки и постепенно увеличивать срок пребывания на улице.

Какая подкормка нужна рассаде помидоров

Раз в две недели после увлажнения грунта рассаду помидоров нужно подкармливать.

Для подкормки можно использовать комплексные удобрения или самостоятельно приготовить раствор из 10 л воды, 12 г сульфата калия, 35 г суперфосфата и 4 г мочевины.

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