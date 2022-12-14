"С 20 декабря начнется борьба": астролог назвала город Украины из которого нужно уехать до весны

Гороскоп для Украины и Киева до конца 2022 года. Где ждать неприятности и ожесточенной борьбы.

Гороскоп для Киева до конца года / goodfon.ru

Война в Украине будет продолжаться минимум до весны 2023 года. Астролог Яна Тимощук отмечает, что столице Украины Киеву будет тяжело.

"Как я и говорила, из Киева нужно уезжать. Опасность будет возрастать к 20 числам декабря. 20, 21, 22 декабря - все эти даты могут быть сложными для Киева", - отмечает астролог.

Яна Тимощук добавляет, что Киев будет находиться в состоянии жертвенности.

"Длительность противостояния с оккупантами будет. Будет ожесточенная, жесткая борьба. Я настоятельно рекомендую уезжать из Киева до апреля. До Нового года в Киеве может быть поставка оружия и определенные договоренности. Блэкаут будет, и отключения света продолжаться", - говорится в прогнозе.

По ее словам, Киев готов к обороне, но есть много иллюзий, которые испытывает агрессор по поводу Киева.

Наступление на Киев с Беларуси - прогноз

"Войска будут стягиваться и ситуация по плану захвата каких-то территорий есть. Они (Беларусь и Россия - ред.) уже объединились, есть четкое партнерство и все прописано, и расписано. Может быть резкий и неожиданный прорыв, но может и проиграться информационный сценарий. Вопрос пока не решенный. Они сами еще не знают, а сторона Лукашенко пытается усидеть на двух стульях", - добавила астролог.

Также астролог предупреждает, что карты показывают о потерях и сложной ситуации.

"Киев будет обороняться и бороться до конца. Прилетать ракеты будут не только в Киев, но в итоге мы получим замечательное будущее", - добавила специалист.

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Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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