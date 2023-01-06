"Мы смещаемся достаточно далеко": ясновидящий спрогнозировал новую дату конца войны

Ясновидящий Александр Жарков утверждает, что события в войне идут по временной линии, не очень удачной для Украины.

Ясновидящий спрогнозировал новую дату конца войны / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков скорректировал свой прежний прогноз по поводу возможного окончания украино-российской войны. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу PeopleLife.

Жарков, основываясь на своих мудреных подсчетах, утверждает, что события в войне идут по временной линии, не очень удачной для Украины.

"Мы смещаемся достаточно далеко, мы смещаемся на новую точку - 15 июня 2025 года. Будет долгий конфликт", − сказал он.

Жарков дал совет жителям Украины – с одной стороны оставаться в здравом уме и в трезвой памяти. А с другой − не терять оптимизма, быть крайне эффективными в работе и прилагать все усилия на своем участке действий (чтобы максимально приблизить приход победы).

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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