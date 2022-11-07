'Будут быстрые победы': астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступать

Астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступать/ Минобороны РФ pixabay.com

Астролог Рубина Цыбульская рассказала, что Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года.

Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. Об этом астролог рассказала на своем YouTube-канале.

Борьба украинских военных принесет плоды. Они смогут достичь быстрых побед.

"Борьба принесет много плодов... Эти неожиданные действия принесут резкие и быстрые победы", – рассказывает Цибульская.

Однако астролог добавила, что для Украины ноябрь 2022 года не будет легким. Наше государство могут ждать потери.

Но тем не менее на фронте удастся добиться успеха. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

Ранее астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности 8 ноября. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

Напомним, ноябрьское лунное затмение покажет, будет ли мир существовать в его нынешнем виде или превратится в ядерный пепел. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

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