УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Будут быстрые победы": астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступать

7 ноября 2022, 02:45

Украинских военных в ближайшее время ждут большие успехи на фронте.

'Будут быстрые победы': астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступать
Астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступать/ Минобороны РФ pixabay.com

Астролог Рубина Цыбульская рассказала, что Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года.

Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. Об этом астролог рассказала на своем YouTube-канале.

Борьба украинских военных принесет плоды. Они смогут достичь быстрых побед.

"Борьба принесет много плодов... Эти неожиданные действия принесут резкие и быстрые победы", – рассказывает Цибульская.

Однако астролог добавила, что для Украины ноябрь 2022 года не будет легким. Наше государство могут ждать потери.

Но тем не менее на фронте удастся добиться успеха. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

Ранее астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности 8 ноября. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

Напомним, ноябрьское лунное затмение покажет, будет ли мир существовать в его нынешнем виде или превратится в ядерный пепел. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Читайте также:

астролог астрологи Рубина Цыбульская
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:45

"Будут быстрые победы": астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступать

02:10

Неделя будет адской: в Украину придут холодные ливни и налетит аномальная погодаВидео

01:29

Ушла в отрыв: бывшая жена Виталия Кличко поиграла голыми плечиками в пикантной фотосессииВидео

00:51

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

06 ноября, воскресенье
23:57

"Россияне – великий народ": Папа Римский разразился скандальным заявлением в поддержку РФВидео

Реклама
23:41

Скандальная Наташа Королева пристыдила постаревшую Долину и влипла в скандалВидео

23:28

РФ пытается захватить 4 города на востоке Украины: Жданов назвал самые горячие точки на фронтеВидео

23:13

Россия спохватилась и срочно меняет тактику войны: у Зеленского назвали три новых пунктаВидео

22:56

ВСУ форсировали Оскол и выбили оккупантов из ряда населенных пунктов – разведкаВидео

22:53

Отвели в сторону и застрелили: на Херсонщине оккупанты убили мирного жителя из-за фото в телефонеФотоВидео

22:38

Отключение света экстренно вводят в 7 областях и Киеве: график на 7 ноябряВидео

22:30

"Блэкаут" вне графиков: в Киеве и семи областях планируются массовые отключенияВидео

22:04

"У соседа свет есть, у меня нет": в ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричествоВидео

21:50

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: Зеленский назвал вероятные целиВидео

21:42

Предлагал россиянкам "плодиться и размножаться": в Украине ликвидировали скандального священника РПЦВидео

21:26

Голос країни-12 - 10 выпуск: итоги первой части Вокальных нокаутовВидео

21:24

Угроза захвата Днепра: военный эксперт оценил вероятность нового удара РФВидео

20:54

В США выяснили, когда Россия получила дроны от Ирана для убийства украинцевВидео

20:37

Оккупанты в "огневом мешке": под Угледаром ВСУ "перемололи" 300 морпехов РФВидео

20:35

В Киеве сложилась тяжелая ситуация со светом: что происходитВидео

Реклама
20:25

"Украина влипнет в долги": аналитик объяснил, почему США до сих пор не дают оружие по ленд-лизуВидео

20:20

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

20:18

Сергей Стерненко. Оккупанты скулят о "катастрофе" и ждут бунтаВидеоблоги

20:10

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

20:05

"Русские будут все сдавать": оккупанты готовы драпать из Херсона — перехватВидео

19:50

"Жить прошлым в настоящем, когда нет будущего": Ксения Собчак нарушила молчание после побега из РФ

19:45

Об эвакуации Киева: мои нехорошие предчувствиямнение

19:36

Угроза удара РФ из Беларуси: Арестович назвал главное условиеВидео

19:30

"Преступники уже страдают": Подоляк описал масштабные потери РФ в войнеВидео

19:29

Находилось более 200 оккупантов: ВСУ нанесли мощный удар по зданию войск Путина в Херсонской областиВидео

18:59

Медики не способны справиться: у мобилизованных оккупантов случилась масштабная вспышка болезнейВидео

18:45

Пес из Мощуна из-за оккупантов потерял хозяина и лапу: когда вернулся, вся улица плакалаВидео

18:30

Просто не узнать: бородатая победительница Евровидения Кончита Вурст изменилась до неузнаваемостиВидео

18:27

Тоня Матвиенко показала себя в 17 лет после рождения первой дочери

18:09

У послушника остановилось сердце: РФ обстреляла монастырь в Винницкой области во время литургииВидео

18:04

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: погиб 13-летний мальчик

17:41

4 имени, которые никогда не могут иметь большие деньги и приносят бедностьВидео

17:37

Энергетический геноцид не удастся: Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить УкраинуВидео

17:07

Путин может взорвать ядерку на востоке Украины: Макрон очень испуган - Daily MailВидео

17:06

Санкции против РФ и помощь Украине: Зеленский провел важные переговоры с главой ЕврокомиссииВидео

Реклама
16:38

Даже Путин делает: Киркоров выдал тайну о мужском достоинствеВидео

16:05

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала, как готовилась к самоубийству

16:02

Херсон полностью без света, обесточена также часть области: что известноВидео

15:54

Пока что нет причин для тотальной эвакуации Киева: в КГГА поставили точкуВидео

15:51

Украину заметет снежный циклон: синоптики рассказали, когда завалит сугробами и придет вьюгаВидео

15:36

Лунное затмение 8 ноября готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузерыВидео

15:26

Мадонна обзавидуется: Шер закрутила роман с мужчиной в два раза младше нееВидео

15:24

Гороскоп Таро на неделю 7-13 ноября: Тельцам – иллюзии, Львам – важный разговор, Водолеям –знаки судьбыВидео

14:53

"Зрелые самцы должны нести службу в окопах": Пригожин хочет набрать новое "пушечное мясо" с заводовВидео

14:15

"Ударил меня с ноги в левый имплант": участницу Холостяка-11 Адель Асанти избили из-за русского языка

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять