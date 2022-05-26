Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный сосед

Назван лучший сосед моркови на грядке / Фото pixabay.com

Морковь - одна из самых популярных культур для выращивания, ведь без этого овоща нельзя приготовить практически ни одно блюдо. Чтобы получить хороший урожай морковки, нужно обеспечить ее всеми необходимыми питательными веществами, а для этого важно подобрать для моркови идеального соседа. Главред разобрался, что можно и нельзя сажать рядом с морковью.

Важно учитывать, что морковь способна усваивать азот в большом количестве, при этом отнимая его у более слабых соседей. Поэтому рядом с ней можно сажать лишь те растения, которым не требуется много питательных веществ.

Лучший сосед моркови на грядке

Самый идеальный сосед для моркови - это лук. Эти культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук – морковную. Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли сажать рядом лук с морковью, ответ будет "да". Благодаря небольшому размеру, лук будет комфортно себя чувствовать в междурядьях. Впрочем, есть один нюанс. Если лето будет дождливым, то луку может не хватить питательных веществ и луковицы вырастут мелкими.

Что можно сажать рядом с морковью

бобовые (горох, фасоль), они обогащают почву азотом, что благотворно сказывается на развитии моркови;

чеснок - отпугивает морковную муху;

шалфей - защищает морковку от вредителей;

помидоры - такое соседство можно назвать взаимовыгодным;

редис.

Что нельзя сажать рядом с морковью

анис, укроп, петрушку, хрен - есть риск получить морковь с горьким привкусом;

свеклу - этот корнеплод лишит морковку части полезных веществ;

капусту.

Морковь категорически нельзя сажать рядом с яблоней — и морковь, и яблоки приобретают из-за такого соседства горьковатый привкус.

Что можно посадить после моркови

Чтобы обогатить почву после моркови рекомендуется сажать клубнику и землянику.

Сама же морковь будет хорошо себя чувствовать на грядках после картофеля и лука.

Лук обогащает почву азотом и калием, что тоже благоприятно для морковных посевов.

Огурцы также находятся в списке благоприятных соседей и предшественников моркови. Но важно подождать год-два после огурцов, ведь они перенасыщают грунт питательными веществами, в результате морковь начинает испытывать затруднения в росте.

Когда сажать морковь в 2022 году

Благоприятные дни для посадки моркови в мае: 2, 5,28.

Нейтральные дни для посадки моркови в мае: 19,20.

Неблагоприятные дни посадки моркови в мае: 5-8.

Благоприятные дни для посадки моркови в июне: 10-12, 20-21.

Нейтральные дни для посадки моркови в июне: 15,16 .

Неблагоприятные дни посадки моркови в июне: 25-26.

Ранее Главред писал, что категорически нельзя садить рядом с помидорами и что лучше всего посадить рядом с огурцами.

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