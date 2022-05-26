Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный сосед

Морковь - довольно капризная культура. Не с каждым соседом она уживется на грядке, а некоторые овощи может даже погубить. Что же можно сажать рядом с морковью?
Морковь - одна из самых популярных культур для выращивания, ведь без этого овоща нельзя приготовить практически ни одно блюдо. Чтобы получить хороший урожай морковки, нужно обеспечить ее всеми необходимыми питательными веществами, а для этого важно подобрать для моркови идеального соседа. Главред разобрался, что можно и нельзя сажать рядом с морковью.
Важно учитывать, что морковь способна усваивать азот в большом количестве, при этом отнимая его у более слабых соседей. Поэтому рядом с ней можно сажать лишь те растения, которым не требуется много питательных веществ.
Лучший сосед моркови на грядке
Самый идеальный сосед для моркови - это лук. Эти культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук – морковную. Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли сажать рядом лук с морковью, ответ будет "да". Благодаря небольшому размеру, лук будет комфортно себя чувствовать в междурядьях. Впрочем, есть один нюанс. Если лето будет дождливым, то луку может не хватить питательных веществ и луковицы вырастут мелкими.
Что можно сажать рядом с морковью
- бобовые (горох, фасоль), они обогащают почву азотом, что благотворно сказывается на развитии моркови;
- чеснок - отпугивает морковную муху;
- шалфей - защищает морковку от вредителей;
- помидоры - такое соседство можно назвать взаимовыгодным;
- редис.
Что нельзя сажать рядом с морковью
- анис, укроп, петрушку, хрен - есть риск получить морковь с горьким привкусом;
- свеклу - этот корнеплод лишит морковку части полезных веществ;
- капусту.
Морковь категорически нельзя сажать рядом с яблоней — и морковь, и яблоки приобретают из-за такого соседства горьковатый привкус.
Что можно посадить после моркови
Чтобы обогатить почву после моркови рекомендуется сажать клубнику и землянику.
Сама же морковь будет хорошо себя чувствовать на грядках после картофеля и лука.
Лук обогащает почву азотом и калием, что тоже благоприятно для морковных посевов.
Огурцы также находятся в списке благоприятных соседей и предшественников моркови. Но важно подождать год-два после огурцов, ведь они перенасыщают грунт питательными веществами, в результате морковь начинает испытывать затруднения в росте.
Когда сажать морковь в 2022 году
Благоприятные дни для посадки моркови в мае: 2, 5,28.
Нейтральные дни для посадки моркови в мае: 19,20.
Неблагоприятные дни посадки моркови в мае: 5-8.
Благоприятные дни для посадки моркови в июне: 10-12, 20-21.
Нейтральные дни для посадки моркови в июне: 15,16 .
Неблагоприятные дни посадки моркови в июне: 25-26.
Ранее Главред писал, что категорически нельзя садить рядом с помидорами и что лучше всего посадить рядом с огурцами.
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