Что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культуры

Что можно и нельзя сажать рядом с огурцами / Фото pixabay.com

Опытные огородники знают, что культуры, посаженные рядом, влияют друг на друга. Это может быть как позитивное, так и негативное влияние. В частности, если вы правильно подберете "соседа", например, огурцам, то урожайность увеличится в разы.

Что посадить рядом с огурцами

Огурцы прекрасно уживаются рядом с кукурузой. Дело в том, что благодаря кукурузе (особенно высокорослым сортам) на огуречной грядке создается особый микроклимат, который повлияет на урожай - огурцов будет на 20% больше.

Такой же естественной опорой для огурцов может стать подсолнечник. Он будет выполнять роль шпалер и защитит зеленый овощ от воздействия прямых солнечных лучей. Кроме того, благодаря представителю семейства Астровые в почву попадает немало железа и цинка, а эти компоненты очень нужны огурцам. В результате вы получите не только богатый урожай огурцов, но и вкусные домашние семечки.

Великолепные отношения складываются у огурцов с бобовыми культурами. Например, можно посадить несколько кустиков фасоли или гороха рядом с посевами огурцов или по периметру огуречной грядки. Бобовые насыщают почву азотом. Таким образом, огурцы получат дополнительное питание и просто завалят вас урожаем.

К слову, осенью не стоит выдергивать кусты бобовых из земли. Достаточно лишь их срезать, оставляя в земле корни с азотсодержащими клубеньками - это отличное удобрение для почвы.

Можно ли сажать огурцы рядом с луком или чесноком

В принципе, это неплохое соседство. Но опытные огородники советуют садить их на соседних грядках - так буде проще ухаживать за этими культурами. Дело в том, что за месяц до сбора урожая лука необходимо сократить полив. Таким образом, могут возникнуть сложности с поливом огурцов, которые любят много "пить".

Что касается соседства лука и чеснока, то тут мнения огородников расходятся. Одни считают, что огурцы могут замедлить рост, а другие говорят, что чеснок помогает избежать бактериоза, тли, медведки и т.д. В целом, чеснок и лук можно садить рядом, но лучше выдержать дистанцию не менее полуметра.

Безразлично огурцы относятся к соседству с различными крестоцветными, типа различных сортов капусты. А вот с редькой и редисом могут возникнуть вопросы. Некоторые огородники говорят, что редис, посаженный рядом с огурцами, никак не повлиял на урожай зеленых плодов, а некоторые, напротив, уверены в негативном воздействии посевов редьки на количество завязи огурцов.

Можно ли рядом сажать огурцы и помидоры

Салат из огурцов и помидоров - одно из самых популярных блюд в весенне-летний период. А вот можно ли сажать рядом огурцы и помидоры в огороде?

Огурцы и помидоры - несовместимы при совместном выращивании, однако эти культуры можно чередовать. Томаты считаются хорошими предшественниками для огурцов.

Что можно сажать по соседству с огурцами - список культур

Капуста, кукуруза, горох, бобы, кустовая и вьющаяся фасоль, свекла, кукуруза, лук, сельдерей, шпинат, подсолнечник, виноград, календула, настурция.

Что нельзя сажать рядом с огурцами

Картофель, тыква, арбуз, дыня. Пряные травы (за исключением укропа), т.к. они портят вкус плодов.

Спорные мнения о совместимости с огурцами

Томат, баклажан, болгарский перец, кабачки, чеснок, салат, редис, редька.

Ранее Главред писал, что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями.

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