Кочаны будут крепкими, сочными и огромными: обычный уксус спасет урожай капусты

Если у капусты желтеют листья - что делать / Фото pixabay.com

Капуста - неприхотливая культура, которая хорошо растет даже на неплодородных почвах, поэтому многие огородники выращивают ее на своих участках. Но иногда вместо хорошего урожая садоводы получают кучу проблем. Дело в том, что у капусты начинают увядать и желтеть листья. В чем же причина того, что капуста желтеет и сохнет и что с этим делать, разобрался Главред.

Почему желтеет лист капусты? Одна из причин - недостаточный полив. Если поливать капусту правильно, проблема исчезнет. Чтобы кочаны были крепкими, плотными и сочными, поливать капусту нужно не реже двух раз в неделю из расчета 10 л на 2-3 растения. Кстати, допускается полив капусты прямо по листве, поэтому можно использовать автоматические системы дождевания. При этом важно помнить: хотя капуста большая "водохлебка", она страдает как от засухи, так и от замокания корней.

Почему желтеют и сохнут листья у капусты / Фото pixabay.com

Если у капусты желтеют края листьев и верхушки кочанов, а все растение выглядит несколько утомленным, значит ему не хватает калия. Чтобы решить проблему, внесите в почву 10-15 г сернокислого калия на 1 кв.м и тщательно пролейте грядки и междурядья.

И третья причина, по которой капуста внезапно начинает желтеть и чахнуть - это разнообразные вредители. Чтобы понять так ли это, нужно выдернуть одно растение и внимательно осмотреть корни и почву под ним.

К врагам капусты относятся: медведки, личинки майского жука (хрущи), личинки жука-щелкуна (проволочники) и нематоды. Подгрызая корни, они ослабляют растения, что неизменно сказывается на их внешнем виде.

Чем обработать капусту от вредителей

Если вашу капусту атакуют вредители, нужно срочно обработать и само растение, и грунт. Можно воспользоваться как магазинными средствами, так и обычным уксусом, который есть на кухне у каждого. Его важное преимущество в том, что уксус безопасен для растений и собирать урожай капусты можно практически сразу после обработки.

Обрабатывать капусту уксусом можно для борьбы с различными насекомыми, в том числе тлей, крестоцветной блошкой, слизнями, капустным листоедом, гусеницами, капустной мухой и другими.

Особенно эффективен уксус в чередовании с другими народными средствами, например, настоем чесночных зубчиков или отваром луковой шелухи.

Как опрыскивать капусту уксусом / Фото pixabay.com

Как обработать капусту уксусной кислотой

Опытные дачники советуют взять обыкновенный столовый уксус концентрации 9%, который можно купить в любом магазине. Если брать в меньших концентрациях (например, 5-6%), то нужно добавлять в полтора-два раза меньше воды. Эссенцию 70% применять не стоит, так как она обожжет листья, побеги и другие надземные части капусты.

Яблочный, винный, рисовый, бальзамический и другие разновидности пищевого уксуса для обработки капусты применять не стоит, так как они имеют специфический запах и содержат дополнительные компоненты.

Чтобы приготовить раствор, разведите 200 мл уксуса (1 стандартный стакан) в 10 литрах воды и тщательно перемешайте. Потом перелейте жидкость в распылитель и приступайте к обработке. Опрыскивать листья капусты нужно как с наружной, так и с внутренней стороны. Чтобы не обжечь руки, лучше работать в перчатках.

Как часто обрабатывать капусту уксусом

Опрыскивание растений проводится при первом появлении вредителей. Процедура проводится 3-4 раза за сезон до полного уничтожения насекомых. Интервал между опрыскиваниями должен составить 3-4 дня.

Важно! Если регулярно использовать уксус, то pH почвы будет снижаться, а ее кислотность – увеличиваться.

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